Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt vì lẩn trốn thi hành án phạt tù

Gần một năm sau khi bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, "nữ quái" từng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rồi trốn thi hành án hình sự, đã bị bắt giữ khi đang đến một cơ sở tín dụng ở Khánh Hòa để giao dịch.

Thông tin từ Công an phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ngày 18/3 cho biết đơn vị này phối hợp Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Cần Thơ bắt giữ Lâm Thị Duyên (SN 1999, trú tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, nay là xã An Ninh, TP Cần Thơ), là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Lâm Thị Duyên sau khi bị bắt giữ.

Theo hồ sơ truy nã, Lâm Thị Duyên là đối tượng không có nghề nghiệp, nhưng lại tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên sa lưới pháp luật. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm đầu năm 2024, Duyên đã bị TAND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 7 năm tù.

Trong thời gian đang tại ngoại, Duyên "chuồn" khỏi địa phương, nên khi TAND huyện Châu Thành ban hành quyết định thi hành án phạt tù số 03/2024/QĐ-CA ngày 22/2/2024, thì đối tượng này đã "cao chạy xa bay".

Sau một thời gian xác minh, truy tìm "nữ quái" này nhiều nơi nhưng bất thành, TAND huyện Châu Thành đã có văn bản đề nghị Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Sóc Trăng ra quyết định số 03/QĐTN-CQTHAHS ngày 8/4/2025, truy nã đặc biệt đối với Lâm Thị Duyên trên toàn quốc.

Từ công tác nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, Công an phường Cam Ranh đã phát hiện và phối hợp Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Cần Thơ bắt giữ Lâm Thị Duyên khi đối tượng này đang đến một cơ sở tín dụng trên địa bàn phường này để giao dịch.