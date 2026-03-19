Mr Hunter Khắc Ngọ chủ mưu, cầm đầu lừa 180 vụ, chiếm đoạt hơn 216 tỷ

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Mr Pips bị cáo buộc đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng .

Đồng phạm với Phó Đức Nam trong vụ án này còn có Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng). Vợ chồng Lê Khắc Ngọ bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter.

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 216 tỷ đồng .

Còn Ngô Thị Thêu, điều tra xác định Thêu là vợ của bị can Lê Khắc Ngọ nên biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức tổ chức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam cùng chồng mình cầm đầu.

Do là vợ của Lê Khắc Ngọ và là bạn học cùng trường với bị can Đào Văn Nam (sau này Nam kết hôn với em gái Thêu) nên năm 2021, Thêu can thiệp, nhờ bị can Đinh Thị Dung tuyển dụng Nam vào nhóm của Dung.

Quá trình làm việc, khi được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao hơn như Leader, SM, Quản lý văn phòng, Nam đều thông báo cho Thêu và được trao đổi, động viên cố gắng làm việc.

Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) tại cơ quan công an. Ảnh: Bộ Công an.

Thêu còn giới thiệu 2 người khác bán cơm cho các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh của Nam và Ngọ tại Hà Nội. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Ngô Thị Thêu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam.

Ngày 22/5/2025, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam xác định và bắt giữ đối tượng.

Ngày 14 và 15/8/2025, tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam.

Lê Khắc Ngọ cũng bị bắt giữ ở Philippines và bị cảnh sát dẫn độ về nước hồi tháng 12/2025.