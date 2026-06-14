Triển lãm 'Bức tường An ninh mạng' khép lại với nhiều dấu ấn tại TP.HCM

Sau 3 ngày diễn ra liên tục 11-13/6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, phân khu trải nghiệm "Bức tường An ninh mạng" đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân, du khách.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an tổ chức nhân dịp hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2026) và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Ngay từ ngày đầu mở cửa, "Bức tường An ninh mạng" đã thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên, và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Với cách tiếp cận trực quan, hiện đại và tương tác cao, không gian triển lãm đã mang đến góc nhìn sinh động về những nguy cơ, thách thức trên không gian mạng cũng như vai trò của lực lượng An ninh mạng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ người dân trên môi trường số.

Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an tổ chức. Ảnh: A05.

Điểm nhấn của triển lãm là chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp người tham gia nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến như giả mạo cơ quan chức năng, đánh cắp dữ liệu cá nhân hay các hình thức tấn công mạng đang diễn biến phức tạp hiện nay. Thông qua các trò chơi tương tác, tình huống mô phỏng và công nghệ trình chiếu hiện đại, người dân được trang bị những kỹ năng thiết thực để tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền về an ninh mạng, triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật của lực lượng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của đất nước.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhiều nghệ sĩ, KOLs, nhà sáng tạo nội dung và người dân đã tham gia trải nghiệm, chia sẻ cảm nhận tích cực về mô hình tuyên truyền mới mẻ, gần gũi và dễ tiếp cận. Nhiều ý kiến đánh giá đây là một trong những hoạt động truyền thông cộng đồng nổi bật, góp phần đưa kiến thức an ninh mạng đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Tối 13/6, Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã khép lại thành công chuỗi hoạt động triển lãm và trải nghiệm trong những ngày qua tại TP.HCM. Chương trình không chỉ tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung tay xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và văn minh.

Thành công của phân khu trải nghiệm "Bức tường An ninh mạng" cho thấy nhu cầu tiếp cận kiến thức an toàn số của người dân ngày càng lớn, đồng thời khẳng định hiệu quả của các hình thức tuyên truyền sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tăng cường tương tác trực tiếp với cộng đồng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức an ninh mạng tới đông đảo người dân trong thời gian tới, góp phần xây dựng "lá chắn số" vững chắc cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.