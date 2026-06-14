Đột kích sới gà quy mô lớn, bắt giữ 31 đối tượng

Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đột kích một trường gà tại xã Ia Ko, bắt quả tang 31 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện từ đầu tháng 6 xuất hiện một tụ điểm tổ chức cá cược bằng hình thức đá gà được thua bằng tiền tại làng Tong Kek, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Điểm đánh bạc này tập trung nhiều đối tượng từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đến tham gia, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo đấu tranh triệt xóa tụ điểm.

2 đối tượng tổ chức đánh bạc Nguyễn Hoài Vũ và Nguyễn Văn Sanh. Ảnh: Đức Huy.

Lúc 11h ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an xã Ia Ko và các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Sanh (SN 1977, ở làng Tong Kek, xã Ia Ko), 31 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt; 12 con gà chọi, 12 lồng úp gà, 12 giỏ đựng gà, 1 ry gà, 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng cùng 3 ôtô, 27 môtô, 31 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Sanh và Nguyễn Hoài Vũ (SN 1980, trú tại Làng Hra, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) là những người đứng ra tổ chức trường gà.

Trong đó, Sanh chuẩn bị địa điểm, đồ ăn, nước uống phục vụ các con bạc; Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo người tham gia. Các đối tượng thống nhất thu của mỗi người đến đánh bạc 150.000 đồng tiền xâu; thu 300.000 đồng đối với chủ gà thắng và 200.000 đồng đối với chủ gà thua, sau đó chia đều số tiền thu lợi bất chính.

Toàn cảnh trường gà tại làng Tong Kek, xã Ia Ko. Ảnh: Đức Huy.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tổ chức đá gà cá cược từ khoảng 8h cùng ngày. Trong số 31 đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi 19-69, cư trú tại nhiều địa phương trong tỉnh như xã Ia Ko, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Lâu, Ia Pia, Chư Sê, Bàu Cạn, Gào, Ia Tôr, Ia Tô và phường Hội Phú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét để xử lý nghiêm theo quy định.