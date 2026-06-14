Cặp vợ chồng lập nhiều công ty để sản xuất phân bón giả

Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệt; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Triệu (SN 1993, vợ Thiệt).

Trước đó, sau nhiều ngày trinh sát, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, ngày 2/2, Phòng CSKT khám xét theo thủ tục hành chính đối với xe bán tải BKS 63C-160.56, do Trần Phương Vũ (SN 1995, ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đến xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với vợ chồng Thiệt và Triệu.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, tạm giữ 240 kg phân bón hỗn hợp PK 40-25, hiệu siêu tạo mầm hoa P.K 60-60, đăng ký Công ty TNHH công nghệ Đông Tây; 400 kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1, hiệu siêu đạm cá hồi Hàn Quốc, đăng ký sản xuất là Công ty CP phân bón vật tư Carton; 20 lít phân bón lá trung vi lượng DOTA KALI40 hiệu Kali hữu cơ, đăng ký Công ty TNHH công nghệ Đông Tây.

Làm việc với cơ quan Công an, ông Vũ không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và khai nhận toàn bộ số lượng phân bón này là do Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất, được vận chuyển giao cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Đoàn (xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ), với trị giá hàng hóa 40 triệu đồng.

Một số sản phẩm phân bón giả và phương tiện vận chuyển đi tiêu thụ bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ tiến hành xét khẩn cấp 2 địa điểm, gồm: Hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (SN 1993, địa chỉ số 584/10, khóm Đông Hậu, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) và Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử (phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) do Nguyễn Văn Thiệt (chồng của Triệu) là chủ sở hữu, còn Triệu làm giám đốc.

Cơ quan Công an tiến hành thu hồi tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Toàn Tuyền (ấp Sơn Phú 2A, xã Đại Thành, TP Cần Thơ); Công ty TNHH Ngọc Linh TR (ấp Mỹ Xuân, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp), 4.598 kg phân bón; 1.335 lít phân bón các loại (được các đối tượng sản xuất trong 4 ngày, tổng cộng 4.113 đơn vị sản phẩm); các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan; bao bì, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc sản xuất, buôn bán hàng giả với tổng giá trị khoảng trên 1,8 tỷ đồng.

Nhà xưởng, thiết bị máy móc mà đối tượng Thiệt dùng để sản xuất phân bón giả.

Tiến hành làm việc với các công ty: Công ty TNHH sản xuất thương mại Tường Vũ (xã Phú Hòa Đông, TP.HCM); Công ty TNHH sản xuất thương mại Hoàng Thái Nông (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM), có liên quan đến quyết định lưu hành và mã số phân bón trên các nhãn hàng hóa xác định 2 Công ty trên không ký bất cứ hợp đồng gia công, đóng gói, phân phối, ủy quyền sử dụng tên thương mại sản phẩm hay ủy quyền hợp tác sử dụng, sản xuất số quyết định lưu hành, mã số phân bón cho 2 Công ty Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử và Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử.

Riêng Công ty TNHH công nghệ Đông Tây (phường Bình Phú, TP.HCM) có ký hợp đồng ủy quyền sử dụng Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử (số 08A, ấp Đông Lợi, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, nay là xã Phú Hữu, TP Cần Thơ) với mã số phân bón DOTA 104 (MSPB 19495); quyết định lưu hành số: 1001/QĐ-TTTV-PB.

Nhà xưởng, thiết bị máy móc mà đối tượng Thiệt dùng để sản xuất phân bón giả.

Ngoài ra, Trần Thị Triệu, Nguyễn Văn Thiệt đứng tên và thành lập một số công ty và hộ kinh doanh để sản xuất, bán các sản phẩm phân bón, như: Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử (phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long); Công ty TNHH Nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh (xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp); Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông dược Phoenix (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Công ty TNHH liên doanh Á Âu CHEMICAL (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ); hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp Trần Thị Triệu (ấp Đông Hậu, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long); hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp Kim Tuyền 2 (ấp Đông Hậu, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long). Kết quả tra cứu, xác minh được biết cả 4 công ty trên đều chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

Thiệt thừa nhận đứng ra thành lập công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử, Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử, Công ty TNHH nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh và Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông dược PHOENIX, Công ty TNHH liên doanh Á Âu CHEMICAL; hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp Kim Tuyền 2 để sản xuất và buôn bán phân bón.

Trong đó, công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử, Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử do Trần Thị Triệu là vợ Thiệt làm giám đốc. Tuy nhiên, Thiệt là người trực tiếp chỉ đạo sản xuất và điều hành mọi hoạt động của các công ty và hộ kinh doanh trên, cả 5 công ty đều chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

Một số sản phẩm phân bón giả và phương tiện vận chuyển đi tiêu thụ bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Dững, Trần Phương Vũ thừa nhận là tài xế Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử và có tham gia hoạt động sản xuất, đóng gói các sản phẩm phân bón tại Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử do Thiệt là người điều hành, chỉ đạo thực hiện việc sản xuất, buôn bán phân bón.

Còn Trần Thị Triệu khai nhận không liên quan đến việc sản xuất phân bón tại Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử, mà chỉ thực hiện việc livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội Tiktok.

Hiện vụ án được Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.