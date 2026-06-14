Thanh tra phát hiện loạt sai phạm tại 14 dự án điện gió

Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã chỉ ra hàng loạt tồn tại trong quy trình lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện gió.

Theo Kết luận thanh tra số 1159/KL-TTr, Đoàn thanh tra tỉnh Quảng Trị đã rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật trong trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với 14 dự án điện gió do Sở Công Thương, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

Quảng Trị đang phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng xanh khu vực miền Trung.

Trong số này có 6 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, 7 dự án đã phê duyệt hồ sơ mời quan tâm và 1 dự án chưa hoàn thành thủ tục này, với tổng công suất 1.041MW.

Thanh tra đánh giá việc triển khai các dự án điện gió đã góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và hiện thực hóa định hướng đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng xanh khu vực miền Trung. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Thanh tra đánh giá việc triển khai các dự án điện gió đã góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Quảng Trị.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra chỉ ra việc xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch điện quốc gia và quy hoạch tỉnh còn chưa đầy đủ một số nội dung theo quy định.

Một số dự án được đưa vào danh mục thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất khi chưa hoàn tất đầy đủ các bước thủ tục liên quan đến hồ sơ mời quan tâm, hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, quá trình lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm tại nhiều dự án cũng được xác định còn tồn tại. Thanh tra cho rằng có trường hợp việc đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư chưa thực hiện đúng quy định hiện hành tại thời điểm triển khai.

Thanh tra tỉnh kiến nghị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời khẩn trương khắc phục các tồn tại được chỉ ra.

Các cơ quan chuyên môn cũng được yêu cầu rà soát kỹ các quy định pháp luật mới để bảo đảm việc triển khai các dự án năng lượng trong thời gian tới đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Danh sách 14 dự án điện gió nằm trong kết luận thanh tra

1. NMĐG Quảng Trị Win1 - công suất 48 MW (Hướng Phùng).

2. NMĐG Quảng Trị Win2 - công suất 48 MW (Ba Tầng, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Linh).

3. NMĐG Quảng Trị Win3 - công suất 48 MW (Khe Sanh).

4. NMĐG SCI Hướng Việt - công suất 26 MW (Hướng Phùng).

5. NMĐG SCI Tân Thành - công suất 30 MW (Khe Sanh, Ba Tầng, A Dơi, Tân Lập).

6. NMĐG Tân Thành Long - công suất 48 MW (Khe Sanh, Lao Bảo).

7. NMĐG Hưng Bắc - công suất 30 MW (Tân Lập, Khe Sanh).

8. NMĐG Tân Hợp 1 - công suất 50 MW (Khe Sanh).

9. NMĐG Phúc Thành An Quảng Trị - công suất 48 MW (Khe Sanh, Lao Bảo, Khe Sanh).

10. NMĐG Phúc Thành An Vĩnh Phúc - công suất 30 MW (Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Việt).

11. NMĐG Phong Liệu mở rộng - công suất 35 MW (Khe Sanh, Lao Bảo, Hướng Phùng).

12. NMĐG Cam Lộ - công suất 200 MW (Cam Lộ).

13. NMĐG Thái Dương 1 - công suất 200 MW (Quảng Trạch, Ba Đồn).

14. NMĐG Halcom Hồng Đức - công suất 200 MW (Sen Ngự, Tân Mỹ, Trường Phú).