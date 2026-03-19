Mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, dán tem giả bán ra thị trường

Công ty TNHH Thu Hà là doanh nghiệp chuyên bán giỏ quà rượu ngoại cho khách hàng ở tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương phát hiện doanh nghiệp này dùng thủ đoạn mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, sau đó dán tem giả để bán ra thị trường và thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng.

Ngày 19/3, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết ban hành cáo trạng, truy tố 10 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán rượu giả quy mô lớn tại Công ty TNHH Thu Hà (trụ sở ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Các bị can gồm: Nguyễn Phạm Quang Huy - Phó giám đốc Công ty TNHH Thu Hà ; Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Khang Thịnh (trụ sở ở xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) cùng 8 nhân viên Công ty TNHH Thu Hà về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an Khánh Hòa thu giữ hàng chục nghìn chai rượu lậu tại Công ty Thu Hà. Ảnh: CACC.

Phát hiện hàng chục nghìn chai rượu lậu

Kết quả điều tra cho thấy tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện ông Trần Quốc Văn cùng ông Nguyễn Viết Viễn đang bốc xếp hàng hóa tại kho hàng số 1065 đường 23/10, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bao gồm nhiều loại rượu, bia dán nhãn tiếng nước ngoài, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số lượng rượu lậu này đang chuẩn bị vận chuyển về Công ty TNHH Thu Hà (số 40-42 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang) để tiêu thụ.

Mở rộng kiểm tra tại các kho hàng và cửa hàng liên quan, gồm Công ty Thu Hà và Công ty TNHH Hoàng Linh Milk (số 93 Phan Bội Châu, phường Nha Trang), cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện lượng lớn hàng hóa vi phạm gồm 25.035 chai rượu và 12.375 chai, lon bia các loại, đều không có hóa đơn, chứng từ.

Từ đó, cơ quan điều tra xác định được việc Công ty TNHH Thu Hà đã thu mua rượu, bia không rõ nguồn gốc, đưa về cất giấu tại nhiều địa điểm để kinh doanh và thu lợi bất chính thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng .

Trụ sở Công ty TNHH Thu Hà tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lừa khách hàng bằng tem giả

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thu Hà được thành lập năm 2001, do bà Phạm Thị Thu Hà làm Giám đốc điều hành, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm, rượu, bia và đồ uống không cồn.

Tháng 6/2024, bà Hà qua đời, nên chồng bà là ông N.Q.K. được giao giữ chức giám đốc. Sau 4 ngày giữ chức, ông K. ký giấy ủy quyền, giao ông Nguyễn Phạm Quang Huy (Phó giám đốc Công ty TNHH Thu Hà) thay mặt làm việc với các cơ quan, ký kết văn bản, hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Để quản lý doanh nghiệp, Huy chỉ đạo nhân viên nhập dữ liệu bán hàng trên phần mềm Tuki. Đối với hàng hóa có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Huy quy ước là "hàng Công ty" và yêu cầu hạch toán trên phần mềm kế toán Misa để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Còn với số rượu không rõ nguồn gốc, Huy chỉ đạo quy ước ký hiệu "N", gọi là “hàng ngoài”, nhằm tách biệt và tránh bị phát hiện. Sau khi thu mua rượu ngoại trôi nổi trên thị trường, Huy đã thuê Nguyễn Văn Hùng (Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Khang Thịnh) làm giả tem rượu nhập khẩu và nhãn phụ tiếng Việt.

Ngoài ra, Huy cũng chỉ đạo nhân viên bóc tem thật của các loại rượu dưới 30 độ cồn và từ 30 độ cồn trở lên, chuyển cho Hùng làm mẫu. Từ đó, Hùng sử dụng kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh để tạo bản in có hình thức giống tem thật. Trong quá trình này, các đối tượng liên tục trao đổi, kiểm tra chất lượng hình ảnh, quét thử mã QR trên tem giả để hoàn thiện mẫu trước khi in hàng loạt.

Công ty Thu Hà mua hàng chục nghìn chai rượu ngoại trôi nổi trên thị trường và dán tem giả để bán cho khách hàng. Ảnh: CACC.

Sau khi hoàn thiện thiết kế, Hùng thuê bà Trần Thị Thanh Hà (có cơ sở in tại số 274/106 đường 23/10, phường Nha Trang) in số lượng lớn tem giả theo yêu cầu. Các tem này sau đó được cắt rời, bàn giao để phục vụ việc dán lên sản phẩm. Khi có tem giả và nguồn rượu không rõ xuất xứ, Nguyễn Phạm Quang Huy chỉ đạo nhân viên đưa hàng về kho số 1065 đường 23/10 để "gia công".

Tại đây, Nguyễn Trọng Khanh được giao trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên phân loại rượu, tem giả, nhãn phụ giả và thực hiện các công đoạn đóng gói, hoàn thiện sản phẩm bán thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.