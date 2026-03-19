Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

  • Thứ năm, 19/3/2026 20:46 (GMT+7)
Sau khi chế ra thiên thạch giả, Long cùng đồng phạm tìm kiếm "con mồi" là những người có điều kiện kinh tế, tin vào yếu tố tâm linh để lừa đảo.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 người về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua chiêu trò mua bán thiên thạch giả., số tiền chiếm đoạt lên tới 11 tỷ đồng.

4 bị can gồm Man Thăng Long (sinh năm 1976, trú Hưng Yên), Tô Minh Quảng (sinh năm 1976, trú Quảng Nam), Vương Cường (sinh năm 1976, trú Hà Nội) và Mai Văn Cường (sinh năm 1983, trú Tuyên Quang).

Trước đó, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của bà D.T. (trú tại Hà Nội) về việc bà bị một nhóm người lừa mua thiên thạch giả, chiếm đoạt số tiền lớn. Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét.

Đến ngày 12/3, lực lượng chức năng đủ căn cứ khởi tố, bắt giữ những người liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, công an thu giữ gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt, 2 ôtô trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng (được mua từ tiền chiếm đoạt) cùng 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Theo điều tra, đầu năm 2025, Man Thăng Long phát hiện nhiều người có nhu cầu mua thiên thạch giá cao, nên nảy sinh ý định làm giả để lừa đảo. Sau khi chế tạo thành công thiên thạch giả, Long cùng đồng phạm tìm kiếm "con mồi" là những người có điều kiện kinh tế, tin vào yếu tố tâm linh.

Tang vật vụ án.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo dàn dựng kịch bản tinh vi như: Yêu cầu giao dịch tại địa điểm chỉ định, tổ chức làm lễ trước khi mua bán. Trong quá trình giao dịch, nhóm sử dụng thủ đoạn đánh tráo, niêm phong "thiên thạch" trong két sắt và yêu cầu người mua không tự ý mở; nếu muốn kiểm tra thì phải mời chính những đối tượng này đến làm lễ.

Sau khi nhận tiền, nhóm liên tục trì hoãn việc mở niêm phong với nhiều lý do khác nhau. Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, những đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng của gia đình bà T. Đến tháng 3/2026, nghi ngờ bị lừa, nạn nhân trình báo cơ quan công an.

https://vtcnews.vn/bac-ninh-bat-nhom-lua-ban-thien-thach-gia-chiem-doat-11-ty-dong-ar1008495.html

Văn Chương/VTC News

    Mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, dán tem giả bán ra thị trường

    3 giờ trước 19:44 19/3/2026

    Công ty TNHH Thu Hà là doanh nghiệp chuyên bán giỏ quà rượu ngoại cho khách hàng ở tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, cơ quan chức năng địa phương phát hiện doanh nghiệp này dùng thủ đoạn mua hàng chục nghìn chai rượu lậu, sau đó dán tem giả để bán ra thị trường và thu lợi bất chính hơn 14,6 tỷ đồng.

    Mang súng đến nhà người quen bắn thị uy

    2 giờ trước 20:21 19/3/2026

    Do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người quen cùng địa phương rồi rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên. Phương bị khởi tố về hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

    Nhận chở thuê 24 tấn cà phê rồi bán lấy tiền tiêu xài

    2 giờ trước 20:29 19/3/2026

    Nhận chở thuê hơn 24 tấn cà phê nhân robusta trị giá hơn 2 tỷ đồng cho một công ty vận tải ở Gia Lai, nhưng Quyền lại không chở đến điểm nhận theo hợp đồng mà mang đi bán cho nhiều cơ sở kinh doanh để lấy tiền tiêu xài.

