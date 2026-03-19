Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất cà phê giả

  1 giờ trước

Từ cuộc kiểm tra hành chính đột xuất tại một sơ sở sản xuất, chế biến cà phê và kết luận giám định mẫu vật của cơ quan có thẩm quyền, 2 đối tượng phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Chiều 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" đối với Nguyễn Trung Luận (SN 1971), Võ Thị Ngọc Ánh (SN 1974, cùng trú tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa).

san xuat, ca phe gia anh 1

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trung Luận.

Trước đó, vào ngày 10/2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất cà phê do Luận và Ánh điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại cuộc kiểm tra này, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong 4 mẫu sản phẩm cà phê do cơ sở này chế biến và cung cấp ra thị trường tiêu dùng để trưng cầu giám định hàm lượng, chất lượng cà phê.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được văn bản của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận trong 4 mẫu đã thu giữ, trưng cầu giám định, 3 mẫu có hàm lượng caffeine dưới 70% so với hàm lượng đã công bố trên bao bì.

san xuat, ca phe gia anh 2

Công bố quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Ánh.

Từ kết quả điều tra và kết luận giám định nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 2 đối tượng nêu trên, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của 2 đối tượng nêu trên để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/hai-doi-tuong-bi-khoi-to-vi-san-xuat-ca-phe-gia-i800091/

Hữu Toàn/Công an nhân dân

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý