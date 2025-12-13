Lái xe vi phạm nồng độ cồn cố thủ trên xe, liên tục gọi 'trợ giúp'

Trước đó, trong sáng 12/12, toàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu xuân. Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất và tạo khí thế thi đua sôi nổi đợt cao điểm, lập nhiều thành tích.