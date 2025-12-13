Lái xe vi phạm nồng độ cồn cố thủ trên xe, liên tục gọi 'trợ giúp'

|
Đêm 12/12 và rạng sáng 13/12, lực lượng QN14 trên toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt ra quân chuyên đề xử lý vi phạm trật tự giao thông, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trên các tuyến đường thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong tại chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trên Quốc lộ 18 đoạn qua phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh do Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh lập. Đa số người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tuy nhiên, đến khoảng hơn 21h, chiếc xe con biển số 14A 956.XX đi vào chốt kiểm soát, lái xe P.Q.T. (51 tuổi, trú phường Quang Hanh) liên tục có thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng, ngồi trên xe và liên tục gọi điện nhờ cứu trợ.
Lực lượng liên ngành QN14 kiên quyết giải thích và yêu cầu người điều khiển xe chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả đo BrAC của lái xe T. là 0,325 mg/L khí thở tương ứng với mức 2 vi phạm Nghị định 168/2024/NĐ-CP, bị phạt tiền 18-20 triệu, trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
Đến khoảng 22h cùng ngày, lái xe L.D.T. (43 tuổi, trú phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển ôtô con biển kiểm soát 29D 093.XX, khi thấy chốt kiểm tra lái xe T. dừng ôtô ven đường và định bỏ chạy. Tổ công tác QN14 nhanh chóng tiếp cận yêu cầu lái xe chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người này liên tục có thái độ chống đối lại tổ công tác, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn.
Lực lượng chức năng thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 và liên ngành QN14 đã giải thích kiên quyết yêu cầu lái xe hợp tác kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra BrAC của lái xe T. là 0,617 mg/L khí thở, tương ứng mức 3 vi phạm Nghị định 168/2024/NĐ-CP tương ứng bị phạt tiền 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 12-24 tháng.
Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra người và xe, lực lượng QN14 tiếp tục phát hiện trên người lái xe T. có một gói chứa chất lạ nghi là cỏ Mỹ. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tang vật trên đồng thời đưa lái xe T. đi kiểm tra ma túy.
Theo đại diện lực lượng CSGT, trong thời gian qua lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Gần đây nhất, ngày 6/12/2025, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra trên tuyến đường Hải Quân, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) yêu cầu xe ô tô BKS 14A-214.00 do Trần Xuân Vinh điều khiển dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, Vinh không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe bỏ chạy, đâm văng một cán bộ Cảnh sát giao thông lên nắp capo, tiếp tục di chuyển cho đến khi bị lực lượng chức năng sử dụng xe chuyên dụng chặn lại.
Một số lái xe vẫn bất chấp mức phạt cao quy định trong Nghị định 168/2024/NĐ-CP vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong khi cơ thể có nồng độ cồn và chất kích thích.
Lực lượng QN14 được thành lập với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ, giữa Công an tỉnh Quảng Ninh với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trước đó, trong sáng 12/12, toàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu xuân. Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất và tạo khí thế thi đua sôi nổi đợt cao điểm, lập nhiều thành tích.
Cùng với đó, lực lượng Công an kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật về giao thông “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.
