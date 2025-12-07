Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

129 tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn trong tối cuối tuần

  • Chủ nhật, 7/12/2025 20:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 6/12, lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra hơn 5.300 phương tiện và phát hiện 129 tài xế vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt gần 750 triệu đồng.

Ngày 7/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong tối 6/12 (thứ Bảy), các tổ công tác trên toàn địa bàn dừng kiểm tra hơn 5.300 phương tiện và phát hiện 129 tài xế vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người lái xe máy. Tổng mức phạt ước tính 747,4 triệu đồng.

Theo ghi nhận tại nhiều chốt kiểm tra, lưu lượng phương tiện tăng mạnh vào tối cuối tuần khiến hoạt động kiểm soát nồng độ cồn được triển khai xuyên suốt trên các trục giao thông trọng điểm.

Tại nút Bưởi - Đội Cấn, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, do Trung tá Nguyễn Khánh Toàn phụ trách, liên tục phát hiện người tham giao thông có hơi men. Chỉ trong hơn hai giờ, tổ công tác đã lập biên bản 6 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý nhất là trường hợp anh M.V.S. (SN 1982, quê Lào Cai) lái xe máy BKS 98B1-258.XX.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của người này lên tới 0,904 mg/lít khí thở - vượt hơn hai lần mức xử phạt cao nhất theo quy định.

nong do con anh 1

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh S. cho biết là thợ xây, tối cùng ngày được gia chủ mời cơm nên đã uống rượu rồi tự chạy xe về. Với mức vi phạm nêu trên, anh bị xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Trung tá Nguyễn Khánh Toàn (Đội CSGT đường bộ số 2) cho biết dù quy định cấm tuyệt đối việc lái xe sau khi uống rượu bia đã được phổ biến rộng rãi, song tình trạng người tham gia giao thông “cả nể”, chủ quan vẫn còn xảy ra, đặc biệt vào các buổi tối cuối tuần.

Sáng cùng ngày, cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đồng loạt riển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm như chở hàng cồng kềnh, che, dán biển số, sử dụng điện thoại khi chạy xe máy...

Từ 7h đến 10h cùng ngày, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện và xử lý 123 trường hợp vi phạm, phạt tiền khỏag 115,2 triệu đồng. Lực lượng chức năng tạm giữ 24 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 34 trường hợp.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Một tháng, CSGT TP.HCM phạt hơn 15.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Sau 1 tháng ra quân, CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 15.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là tài xế xe máy.

16:07 12/11/2025

Né kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lùi ôtô xuống ruộng

Khi thấy lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông say xỉn lái ôtô chạy lùi với tốc độ cao rồi lao xuống ruộng.

15:13 3/11/2025

Tài xế tông chết người phụ nữ trên quốc lộ ra đầu thú

Ông T.V.C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, Gia Lai) là người đã điều khiển ôtô biển số 81A-268.03 tông chết người phụ nữ trên Quốc lộ 14, có nồng độ cồn ở mức 0,026 mg/l.

11:43 31/10/2025

https://vtcnews.vn/129-tai-xe-o-ha-noi-vi-pham-nong-do-con-trong-toi-cuoi-tuan-ar991582.html

Viên Minh/VTC News

nồng độ cồn Hà Nội Vi phạm giao thông Hà Nội tài xế

    Đọc tiếp

    Thoi tiet ngay 8/12: Mien Bac ret ve dem va sang hinh anh

    Thời tiết ngày 8/12: Miền Bắc rét về đêm và sáng

    26 phút trước 21:35 7/12/2025

    0

    Ngày 8/12, không khí lạnh duy trì khiến các tỉnh miền Bắc phổ biến nhiều mây, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Bộ tiếp tục có mưa rải rác, còn Nam Bộ và TP.HCM xuất hiện mưa dông vài nơi, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý