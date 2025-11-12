Một tháng, CSGT TP.HCM phạt hơn 15.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Sau 1 tháng ra quân, CSGT TP.HCM lập biên bản hơn 15.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là tài xế xe máy.

Ngày 12/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM), sau một tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy (từ 11/10 đến 11/11), lực lượng CSGT toàn thành phố lập biên bản xử lý hơn 15.700 trường hợp vi phạm.

Một tháng xử phạt hơn 15.700 tài xế vi phạm nồng độ cồn ở TP.HCM.

Trong đó, CSGT tạm giữ 106 ôtô, 18.487 xe máy và 689 phương tiện khác, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3.256 trường hợp, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe 7.377 trường hợp theo quy định mới.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm chạy quá tốc độ (1.716 trường hợp), sử dụng ma túy (64 trường hợp), đi vào đường cấm (1.427 trường hợp), dừng đỗ sai quy định (4.910 trường hợp), đi ngược chiều (685 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (659 trường hợp) và đặc biệt là hơn 15.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong nhóm vi phạm nồng độ cồn, CSGT ghi nhận 11 xe tải, 38 ôtô con, 83 xe đầu kéo container, 15.212 xe máy và 430 phương tiện khác.

Theo PC08, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hành vi vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trước thực tế này, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC08 huy động lực lượng, đồng loạt ra quân kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên toàn địa bàn. Các chốt kiểm tra được bố trí tại những tuyến đường trung tâm, khu vực cửa ngõ và các điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đặc biệt tập trung vào khung giờ tối và cuối tuần.

Đại diện PC08 cho biết, việc xử lý quyết liệt các trường hợp lái xe sau khi uống rượu, bia là biện pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu đi lại, tiệc tùng tăng cao.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia. Trường hợp cần di chuyển nên chọn các hình thức an toàn như taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người không uống rượu, bia lái xe, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh tại TP.HCM.