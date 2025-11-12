Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bầu trời TP.HCM tối sầm, mưa lớn trắng trời từ sáng sớm

  • Thứ tư, 12/11/2025 08:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bắt đầu từ sáng sớm 12/11, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mây dông dày đặc, kèm theo mưa lớn trên diện rộng khiến bầu trời tối sầm, giao thông buổi sáng gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận, khoảng 6h30 sáng 12/11, mây dông phát triển mạnh bao phủ khu vực trung tâm và phía tây TP.HCM, gây mưa lớn kéo dài từ 7h sáng. Ghi nhận tại các phường Phú Định, An Lạc, Bình Đông, Chợ Quán, Chợ Lớn... mưa nặng hạt khiến trời tối sầm, người dân di chuyển khó khăn.

Mua toi TP.HCM Sai Gon anh 1

Người dân TP.HCM đội mưa đi làm vào sáng sớm. Ảnh: Hữu Huy.

Các cơn dông xuất hiện cùng gió giật mạnh và sấm sét. Nhiều người dân cho biết mưa xuất hiện nhanh và mạnh, “chưa kịp mặc áo mưa đã ướt hết người”.

Chị Phương Khánh (ngụ phường Phú Định) chia sẻ: “Sáng nay tôi chuẩn bị đi làm thì mưa quá lớn. Mưa trắng trời và rất nặng hạt nên phải đi làm trễ để tránh mưa ướt”.

Lúc 6h40 cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ các phường: Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long, Phú Thuận, Tân Thuận, Cát Lái, Bình Trưng, Long Trường, Long Phước, Phước Long, Hiệp Bình, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: An Thới Đông, Long Hải, Long Sơn, Phước Hải, Cần Giờ, Thôn 9, Long Điền, Thạnh An, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Phú Mỹ, Bình Khánh, Trang Trí, Nghĩa Thành, Bình Châu, Ngãi Giao, Nhà Bè, Bình Giã, Châu Đức, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phước Hòa.

Mua toi TP.HCM Sai Gon anh 2Mua toi TP.HCM Sai Gon anh 3

Mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay. Ảnh: Hữu Huy.

Lượng mưa có nơi trên 90 mm

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ các địa phương sau: phường Rạch Dừa, xã An Thới Đông, phường Phước Thắng, xã Long Hải, xã Long Sơn, xã Phước Hải, xã Cần Giờ, xã Thôn 9, xã Long Điền, xã Thạnh An, phường Long Hương, phường Bà Rịa, xã Đất Đỏ, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Phú Mỹ, xã Bình Khánh, phường Tam Long, xã Trang Trí, xã Nghĩa Thành, xã Bình Châu, xã Ngãi Giao, xã Nhà Bè, phường Tân Mỹ, xã Bình Giã, phường Phú Thuận, xã Châu Đức, phường Tân Thuận, phường Cát Lái, phường Bình Trưng, phường Long Trường, phường Long Phước, phường Phước Long, phường Hiệp Bình, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Bình, phường Thủ Đức, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Dĩ An, phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, xã Phước Hòa, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 10-80 mm, có nơi trên 90 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s), mưa lớn gây ngập úng trên khu vực.

Về hình thế gây mưa dông, cơ quan khí tượng cho biết, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió yếu tồn tại trên khu vực TP.HCM.

Hữu Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

