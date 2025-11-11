Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy tầng 16 chung cư ở TP.HCM

  • Thứ ba, 11/11/2025 11:07 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ một căn hộ trên tầng 16 rồi nhanh chóng lan ra khu vực ban công và hành lang, cư dân hốt hoảng tháo chạy.

Hiện trường vụ cháy tầng 16 chung cư ở TP.HCM Sáng 11/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 16 của chung cư Flora Fuji (phường Phước Long, TP.HCM) khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Thông tin ban đầu: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h40 cùng ngày. Người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ một căn hộ trên tầng 16 rồi nhanh chóng lan ra khu vực ban công và hành lang. Do trùng với giờ cao điểm buổi sáng, nhiều người trong tòa nhà hốt hoảng di tản theo lối thang bộ xuống đất để đảm bảo an toàn.

Chay chung cu Flora Fuji anh 1

Khói bốc mịt mù ở hành lang chung cư.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng PCCC tại chỗ gồm bảo vệ, kỹ thuật và ban quản lý chung cư đã kịp thời tiếp cận và khống chế, không để đám cháy lan rộng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người nên không ghi nhận thiệt hại về người. Toàn bộ cư dân an toàn. Nhiều người tập trung dưới sân chung cư để dõi theo quá trình xử lý sự cố.

Chay chung cu Flora Fuji anh 2Chay chung cu Flora Fuji anh 3

Hiện trường vụ cháy và khu vực bếp được cho là nơi khởi nguồn.

Đại diện phường Phước Long xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

https://tienphong.vn/chay-can-ho-chung-cu-o-tphcm-nguoi-dan-hot-hoang-thao-chay-post1795200.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

