Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy chung cư tại phố Đông Quan ở Hà Nội

  • Thứ sáu, 31/10/2025 05:36 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tối 30/10, lực lượng chức năng hướng dẫn, giúp đỡ 2 người dân thoát nạn trong vụ cháy tại phòng ngủ căn hộ tầng 4 tòa chung cư trên phố Đông Quan (Hà Nội).

Chay chung cu Dong Quan anh 1

Hình ảnh ngọn lửa bùng lên tại căn hộ tầng 4 chung cư.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 30/10, tại căn hộ tầng 4 chung cư số 15B phố Đông Quan, TP Hà Nội.

Phát hiện có cháy, người dân đã hô hoán cho những gia đình xung quanh biết và thông báo tới cơ quan chức năng. Lực lượng PCCC tại toà nhà nhanh chóng có mặt phối hợp hướng dẫn người dân thoát nạn.

Chay chung cu Dong Quan anh 2

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nhận được thông tin, 4 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 2, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 11 cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cử xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Chay chung cu Dong Quan anh 3

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, nhận định tình hình đám cháy xuất phát từ phòng ngủ căn 408, tầng 4 chung cư, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận, tìm kiếm người bị nạn, hỗ trợ người dân di chuyển ra khu vực an toàn.

Đồng thời phối hợp lực lượng PCCC cơ sở triển khai các mũi sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy được trang bị tại tòa nhà để khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các căn hộ liền kề và tổ chức thoát khói.

Không lâu sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời khống chế, ngăn cháy lan ra các căn hộ lân cận và hướng dẫn người dân, hỗ trợ đưa một người già xuống vị trí an toàn.

Vụ cháy không có thương vong về người.

Báo cáo vụ cháy chung cư RiverGate ở TP.HCM

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM dập tắt vụ cháy tại tầng 27 chung cư RiverGate, cứu hai người mắc kẹt và hướng dẫn hàng trăm cư dân thoát ra ngoài an toàn.

11:36 21/10/2025

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở tầng trên cùng thuộc chung cư Rivergate Residence (TP.HCM). Cột khói đen bốc cao, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

17:12 20/10/2025

Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

17:16 12/10/2025

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/ha-noi-lua-chay-ngun-ngut-tai-can-ho-chung-cu-tren-pho-dong-quan-post1792024.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy chung cư Đông Quan Cháy Hà Nội Cháy Cháy chung cư Cháy Đông Quan

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý