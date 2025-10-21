Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Báo cáo vụ cháy chung cư RiverGate ở TP.HCM

  • Thứ ba, 21/10/2025 11:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM dập tắt vụ cháy tại tầng 27 chung cư RiverGate, cứu hai người mắc kẹt và hướng dẫn hàng trăm cư dân thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 21/10, cơ quan chức năng có báo cáo về vụ cháy tại căn hộ chung cư Rivergate Residence, phường Khánh Hội, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 20/10, khói lửa bùng phát từ căn hộ 27.10. Người dân phát hiện khói đen cuồn cuộn, kèm tiếng nổ nhỏ và lửa bốc mạnh nên hô hoán, báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM huy động 11 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ, chiến sĩ từ các đội khu vực 1, khu vực 4 và Đội Công tác CC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường.

Khi có mặt, lực lượng chữa cháy cơ sở đã sử dụng bình xách tay và hệ thống vách tường của tòa nhà nhưng đám cháy lan nhanh, tỏa nhiều khói độc nên không thể khống chế. Ngay lập tức lực lượng Cảnh sát PCCC chia thành nhiều hướng tiếp cận, vừa tổ chức cứu người, vừa dập lửa.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân thoát hiểm qua thang bộ, đồng thời tiếp cận khu vực cháy, sử dụng họng nước chữa cháy trong tòa nhà khống chế ngọn lửa.

Đến 17h15, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào 17h30 cùng ngày. Lực lượng cứu hộ đã hướng dẫn khoảng 300 cư dân thoát nạn an toàn và trực tiếp cứu hai người mắc kẹt tại ban công căn hộ 27.4 ra ngoài.

Theo thống kê ban đầu, ngọn lửa thiêu rụi khoảng 50/68 m² diện tích căn hộ cùng nhiều vật dụng như máy lạnh, tủ lạnh, quạt máy, quần áo...

Phần diện tích còn lại khoảng 18 m² được bảo vệ nguyên vẹn, không để cháy lan sang các căn hộ liền kề.

