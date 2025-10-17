Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy nhà lúc nửa đêm ở TP.HCM, một người tử vong

  • Thứ sáu, 17/10/2025 18:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 17/10, một vụ cháy nhà dân tại tổ 3, ấp 4, xã Châu Pha, TP.HCM khiến một người tử vong.

Cụ thể vào 0h30 ngày 17/10, đã xảy ra đám cháy tại góc nhà dựng tạm của người dân tổ 3, ấp 4, xã Châu Pha.

Chay nha nguoi chet TP.HCM anh 1

Người dân nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng và cùng lực lượng công an, an ninh cơ sở xã Châu Pha triển khai dập tắt đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng PC07, Đội CC&CNCH khu vực 25, công an TP.HCM điều hai xe chữa cháy đến hiện trường tiếp tục dập tàn lửa cho các khu vực xung quanh, ngăn chặn cháy lan sang khu vực nhà dân các bên xung quanh (diện tích cháy nhà dựng tạm 20 m2). Tuy nhiên, vụ cháy khiến nạn nhân L.T.P (SN 1988, quê TP. Cần Thơ) thiệt mạng.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng liên quan điều tra làm rõ thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy.

Cháy nhà trên phố Kim Hoa, 5 người tử vong

Sáng sớm 11/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa (Hà Nội), khiến 5 người tử vong.

08:49 11/10/2025

Cháy nhà ở TP.HCM, đôi nam nữ tử vong

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra nhà vệ sinh của căn nhà cấp 4 và phát hiện hai người đã tử vong.

16:02 28/7/2025

Cháy cư xá ở TP.HCM, 8 người tử vong

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào tối 6/7 tại cư xá Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM), khiến 8 người tử vong, trong đó có hai trẻ em.

06:30 7/7/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/chay-nha-luc-nua-dem-mot-nguoi-tu-vong-post1788064.tpo

An Nhiên/Tiền Phong

Cháy nhà người chết TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Cháy nhà Cháy TP.HCM Cháy Châu Pha Cháy Cháy người tử vong

    Đọc tiếp

    Be mac Dai hoi Dang bo TP. Ha Noi lan thu XVIII hinh anh

    Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII

    60 phút trước 18:53 17/10/2025

    0

    "Phải quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ thành phố, quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông", Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho hay.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý