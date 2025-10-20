Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM

  • Thứ hai, 20/10/2025 17:12 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một căn hộ ở tầng trên cùng thuộc chung cư Rivergate Residence (TP.HCM). Cột khói đen bốc cao, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM Khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại căn hộ tầng cao của chung cư Rivergate Residence ở phường Khánh Hội, TP.HCM chiều 20/10.

Khoảng 16h30 ngày 20/10, đám cháy được phát hiện ở khu vực logia của một căn hộ tầng trên cùng tại chung cư Rivergate Residence ở phường Khánh Hội, TP.HCM (quận 4 cũ). Lửa nhanh chóng bùng lên, kèm theo khói đen bao trùm mặt ngoài tòa nhà, sau đó lan sang các phòng khác.

Nhiều người dân trong khu chung cư và khu vực lân cận tập trung theo dõi sự việc từ xa.

chay chung cu Rivergate Residence anh 1

Căn hộ tầng trên cùng chung cư Rivergate Residence bốc cháy dữ dội chiều 20/10. Ảnh: Anh Duy.
chay chung cu Rivergate Residence anh 2

Khói đen bao trùm mặt ngoài tòa nhà. Ảnh: Anh Duy.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều khoảng 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình, phun nước dập lửa và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

chay chung cu Rivergate Residence anh 3

Nhiều xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường, chiều 20/10. Ảnh: Anh Duy.

Dự án căn hộ cao cấp Rivergate Residence có địa chỉ tại 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4 cũ, với tổng diện tích hơn 7.000 m2. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 27 và 33 tầng, cung cấp các sản phẩm như căn hộ để ở, căn hộ officetel và shophouse.

Đan Châu

