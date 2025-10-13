Cháy nhà trong ngõ sâu tại Hà Nội

Chiều 13/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 233 phố Lâm Du (Bồ Đề, Hà Nội). May mắn, 3 người bên trong nhà thoát ra ngoài an toàn.

Xe cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường vụ cháy do ngõ nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, gần 18h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 233 phố Lâm Du (Bồ Đề, Long Biên).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội được điều động đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Tuy nhiên, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ nhỏ khiến xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng gặp khó khăn khi phải đưa hàng chục mét dây cứu hỏa vào trong.

Sau khoảng thời gian nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, khi xảy ra hỏa hoạn bên trong nhà có 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.