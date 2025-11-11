Tránh ôtô phanh gấp, nam shipper bị container cán tử vong ở TP.HCM

Khi ôtô 7 chỗ phanh gấp tránh xe máy dừng đột ngột, nam shipper chạy phía sau tông vào đuôi xe, ngã sang trái và bị container đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 11/11, vụ tai nạn xảy ra trên đường ĐT743, đoạn qua phường Thuận Giao, TP.HCM (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ tai nạn làm nam shipper tử vong thương tâm.

Thời điểm này, ôtô 7 chỗ lưu thông hướng từ Đồng Nai ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Khi vừa qua ngã ba Việt Sing, tài xế phát hiện phía trước có xe máy dừng đột ngột nên phanh gấp.

Nam shipper chạy phía sau không kịp xử lý, va vào đuôi ôtô 7 chỗ rồi ngã sang bên trái, đúng lúc xe container đầu kéo đi tới, cán trúng khiến nạn nhân tử vong thương tâm.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh gần đó ghi lại. Nhận tin báo, lực lượng CSGT TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ba người trong gia đình tử vong.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 8/11, xe container BKS 61H-145.xx chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến khu vực giao với Quốc lộ 1K, tài xế cho xe rẽ phải thì va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua. Người bà và cháu ngoại tử vong tại chỗ, còn người ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Quốc lộ 1K được ghi nhận có mật độ xe container, xe tải nặng lưu thông lớn, thường xuyên xảy ra va chạm.

Trước tình trạng này, TP.HCM đã yêu cầu đơn vị quản lý tuyến đường phối hợp Tập đoàn Becamex điều chỉnh biển báo, phân làn và tổ chức lại giao thông trên tuyến, thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.