Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm ở TP.HCM

Nạn nhân tử vong do tai nạn được xác định là sinh viên tên N. đang theo học tiếng Đức, em gặp nạn khi đang trên đường đi làm thêm để trang trải học phí.

Rạng sáng 10/11, Công an phường Bảy Hiền phối hợp cùng Đội CSGT – PC08 Công an TP.HCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy và một ô tô khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 50 cùng ngày, người đi đường nghe tiếng va chạm mạnh trên đường Âu Cơ (phường Bảy Hiền, TP.HCM). Một số nhân chứng cho biết, ô tô 7 chỗ đang di chuyển theo hướng đường Trường Chinh đi đường Lê Đại Hành. Khi ô tô chạy qua khu vực phường Bảy Hiền đã xảy ra va chạm với xe máy do thanh niên N. (sinh năm 2005) điều khiển. Sau cú va chạm, xe máy của N. mất lái, va quẹt vào xe máy khác, khiến anh ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Người thân nạn nhân ngất lịm tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là sinh viên đang theo học tiếng Đức và đang đi làm thêm để trang trải học phí. Theo người thân, N. là con duy nhất trong gia đình, bố mẹ là lao động tự do, cuộc sống khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bảy Hiền đã có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng trích xuất camera, khám nghiệm hiện trường và điều tra theo quy định.