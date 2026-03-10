Lý do nhà dân thành 'vực sâu' khi làm đường ở Đồng Nai

Sau phản ánh của báo chí về những bất cập tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.753, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo kết quả kiểm tra.

Đoạn đường đang thi công

Nguy cơ sạt lở sát vách nhà dân

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà là công trình giao thông trọng điểm, đóng vai trò kết nối tỉnh với sân bay Quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Dự án được UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ cuối năm 2023, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư. Công trình chính thức khởi công từ ngày 19/11/2024 với 4 gói thầu xây lắp (XL01 đến XL04).

Tuy nhiên, tại đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 (thuộc gói thầu XL04), đoạn qua xã Tân Lợi, một tình trạng nguy hiểm đã phát sinh. Trong khi đơn vị thi công thực hiện đào hạ mái ta luy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh, độ chênh cao nền đào lên tới 5 m - 10 m.

Do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, diện tích thi công bị thắt nút cổ chai, tạo thành những vực sâu sát vách nhà dân. Nguy cơ sạt lở nghiêm trọng đã trực tiếp đe dọa đến tài sản và tính mạng của 8 hộ gia đình tại khu vực này.

Để ứng phó kịp thời, từ ngày 6/3, chủ đầu tư đã tạm dừng thi công đoạn tuyến trên. Trước đó, vào ngày 4/3, cả 8 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa (36 triệu đồng/hộ) và di chuyển đến nơi ở tạm thời.

Hạ mặt đường thấp khiến mặt tiền nhà dân thành vực sâu

Điều chỉnh kỹ thuật để đạt vận tốc 80km/h

Liên quan đến việc điều chỉnh thiết kế tại gói thầu XL04, báo cáo của Sở Xây dựng làm rõ, vào tháng 7/2025, chủ đầu tư đã tự tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh trắc dọc đoạn từ Km9+600 đến Km13+000.

Mức độ điều chỉnh cục bộ dao động từ 1 tới 8 m so với thiết kế ban đầu năm 2023. Mục tiêu của việc này là cải tạo các đường cong đứng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III đồng bằng, đảm bảo vận tốc thiết kế 80 km/h.

Việc tự thẩm định này của Ban Quản lý dựa theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng và Nghị định 175/2024/NĐ-CP.

Có mặt bằng sạch mới được thi công

Để xử lý dứt điểm các vướng mắc, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các nội dung sau. Cụ thể, tuyệt đối không để đơn vị thi công tiếp tục triển khai đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 khi chưa hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, sớm hoàn tất tái định cư cho người dân và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường đang khai thác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần khẩn trương chủ trì, hướng dẫn xã Tân Lợi xử lý các khó khăn liên quan đến đất đai và tài nguyên phát sinh trong quá trình dự án đi qua.

Người dân phải đào con đường để lên nhà.

Giao Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo dự án triển khai đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có phản ánh, 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đã cầu cứu báo chí và cơ quan chức năng. Theo đó, tình trạng hạ cốt nền đường quá sâu đã biến nhà ở của họ thành những "ốc đảo" chênh vênh trên vách đất dựng đứng.

Do việc đi lại khó khăn, người dân phải dùng thang leo hoặc trải lưới thép để bám trụ. Nguy cơ sạt lở khi mùa mưa cận kề khiến cuộc sống của bà con luôn trong trạng thái bất an.

Trước phản ánh của người dân, báo chí, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành liên quan vào cuộc xử lý khẩn cấp.