Nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bế bạn, hất xuống hồ rồi bỏ đi

Sau khi xảy ra cãi vã, một nam sinh lớp 8 ở Lào Cai bất ngờ bế bạn, hất xuống hồ nước giữa ban ngày rồi bỏ đi, khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Tối 5/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc hai học sinh lớp 8 xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hành vi bạo lực tại khu vực hồ nước trên địa bàn.

Hình ảnh nam sinh hất bạn của mình xuống hồ nước. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh hai nam sinh xảy ra xích mích, cãi vã. Trong lúc nóng giận, một em đã bế bạn mình rồi hất xuống hồ nước, sau đó rời khỏi hiện trường.

Được biết, hai nam sinh trong đoạn clip trên cùng học Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường phối hợp với Công an phường Yên Bái có mặt tại hiện trường, đưa học sinh bị thương đi cấp cứu.

Theo một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nam sinh có hành vi hất bạn xuống hồ nước còn sử dụng hung khí để tấn công bạn, cơ quan chức năng khẳng định hiện chưa có căn cứ xác định sự việc như trên và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Thanh Hoá cũng xảy ra vụ việc một học sinh lớp 10 bị nhóm bạn lớp 11 hành hung ngay trong lớp học dẫn đến tử vong thương tâm.

Cụ thể, lúc 8h50 ngày 31/10, trong giờ ra chơi, tại phòng học E302, học sinh Nguyễn Trọng Anh T. (Lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp) bị nhóm bạn lớp 11 học ở cùng toà nhà đánh khi đang ngồi chơi điện thoại.

Khi sự việc xảy ra, một số giáo viên đang giải lao ở các phòng học cùng tầng lập tức sang phòng E302 đưa học sinh Nguyễn Trọng Anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, sau 1 ngày cấp cứu, bệnh viện Nhi Thanh Hoá chẩn đoán, tiên lượng tình trạng sức khoẻ của học sinh Nguyễn Trọng Anh T. xấu, đề nghị gia đình cho học sinh về nhà.

Đến ngày 5/11, sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường hành hung, nam sinh này đã tử vong.