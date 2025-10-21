Một trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công

Nạn nhân là ông Pơloong Nhương (sinh năm 1977), Trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn. Ông Nhương gặp nạn trong lúc trên đường trở về nhà sau buổi chăm sóc nông sản trên rẫy.

Tối 21/10, Thượng tá Bhnướch Đèn, Trưởng công an xã Hùng Sơn, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người dân bị gấu rừng tấn công khi đang trên đường đi làm về.

Trước đó, vào khoảng 18h30 cùng ngày, người dân phát hiện ông Nhương nằm bất tỉnh bên đường, trên người có nhiều vết thương nghi động vật hoang dã cào, cắn nên huy động lực lượng khiêng về thôn để sơ cứu ban đầu.

Hiện ông Pơloong Nhương đã tỉnh táo, đang tích cực điều trị, chăm sóc tại Trạm Y tế xã Ch’Ơm.

Đến khoảng 19h, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hùng Sơn phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm để tiếp tục sơ cứu.

Theo Thượng tá Bhnướch Đèn, qua sơ cứu, nhận thấy nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nên Công an xã liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang xin điều xe cấp cứu lên tận thôn A Tu 1 để đón nạn nhân về trung tâm điều trị.

Hiện, ông Nhương đã tỉnh táo, thông tin vụ việc do gấu rừng tấn công và đang được các y, bác sĩ tích cực theo dõi, chăm sóc.

Chính quyền xã Hùng Sơn khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, đặc biệt vào chiều tối. Đồng thời phối hợp cơ quan chức năng theo dõi dấu vết gấu rừng trong khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân.