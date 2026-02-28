Tin mới vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp

Tình hình sức khỏe của các bệnh nhân liên quan vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự) đã ổn định, nhiều người được ra viện.

Sáng 28/2, Bác sỹ chuyên khoa II Võ Minh Phục, Chi cục Trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, cho biết tình hình sức khỏe của các bệnh nhân liên quan vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự) đã ổn định, nhiều người được ra viện.

Đến sáng 28/2, tổng số ca nhập viện là 86 ca, trong đó có 70 ca điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. Các ca còn lại điều trị tại: Bệnh viện Tâm Trí Hồng Ngự, Trung tâm y tế khu vực Tân Hồng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Phòng khám Đa khoa Việt Hồng. Có 32 trường hợp sức khỏe ổn định đã được ra viện; điều trị ngoại trú 6 ca; 6 ca xin về; chuyển viện 2 ca và còn đang điều trị 40 ca tại các cơ sở y tế.

Bác sỹ chuyên khoa II Võ Minh Phục thông tin lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì và yêu cầu tạm ngưng hoạt động; phối hợp cùng các ngành liên quan điều tra và xử lý vụ việc. Các bên liên quan đã lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm gửi kiểm nghiệm; sau khi có kết quả kiểm nghiệm, sẽ đưa ra kết luận nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm; nếu có vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự ghi nhận 3 ca nhập viện sau khi ăn bánh mì tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn kèm nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần. Những ngày sau đó, cơ sở này tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhập viện nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Các cơ sở y tế tiến hành thu dung, điều trị kịp thời tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Trung tâm Y tế khu vực Hồng Ngự 1 phối hợp với Phòng Văn hóa-Xã hội phường Hồng Ngự tiến hành điều tra, xác minh vụ việc; lấy mẫu thức ăn lưu tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12, gửi đến Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp để kiểm nghiệm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung cứu chữa người bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Trước đó, vào năm 2024 đã có 149 người nhập viện điều trị do ăn bánh mì thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thời điểm đó đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này. Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính 90 triệu đồng; đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.