Sập cầu ở Cần Thơ, xe chở gạo rơi xuống sông

Một chiếc xe tải chở gạo đang lưu thông qua cầu 30/4 nối hai phường Trung Nhứt và Thuận Hưng (Cần Thơ), bất ngờ cầu sập.

Trưa 28/2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Trung Nhứt (TP. Cần Thơ), xác nhận vụ tai nạn trên.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng nay (28/2), một xe tải chở gạo lưu thông qua cầu 30/4, bắc qua sông Thốt Nốt trên Tỉnh lộ 921, nối phường Trung Nhứt với phường Thuận Hưng, bất ngờ cầu sập, phần sau xe chìm xuống sông, tài xế may mắn thoát nạn.

“Cầu có trọng tải 8 tấn, xây dựng hơn chục năm, riêng hai phần cầu dành cho xe máy mới có gần đây”, lãnh đạo UBND phường Trung Nhứt cho biết. Sau sự cố, hiện lực lượng chức năng đang làm việc với chủ phương tiện, phân luồng giao thông và xác minh nguyên nhân tai nạn.

Anh Nguyễn Văn Mẫn (người địa phương gần khu vực cầu sập) cho hay, khi đi qua đây thấy sự cố nên chụp ảnh đã đăng lên mạng xã hội để thông báo cho mọi người biết, và tạm thời không lưu thông qua cầu này.

Sông Thốt Nốt là tuyến sông có lưu lượng vận chuyển lúa gạo đường sông rất tấp nập, điểm đầu sông kết nối khu vực cảng Thốt Nốt ở sông Hậu, nơi tập kết, trung chuyển lượng hàng hóa lớn trong khu vực.

Sự cố khiến giao thông đường bộ và đường thủy tạm thời gián đoạn.

Lực lượng chức năng xử lý tai nạn.