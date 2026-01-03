Chiêu thức nâng giá chuộc người từ Campuchia của Huỳnh Cao Cường

Dàn dựng các clip “giải cứu” nghẹt thở, TikToker Huỳnh Cao Cường xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ” cứu người trên MXH, nhưng thực chất là chiêu trò tinh vi nhằm trục lợi.

Đến nay, ban chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã làm rõ hành vi của TikToker Huỳnh Cao Cường, người thường đăng tải các clip “giải cứu”, chuộc nạn nhân bị lừa sang các khu lừa đảo tại Campuchia về nước.

Theo nhận định của Công an TP.HCM, các hoạt động “giải cứu” này không xuất phát từ tinh thần nghĩa hiệp, mà thực chất là một 'kế hoạch' kiếm tiền trục lợi dựa trên sự hoảng loạn, tuyệt vọng của gia đình các nạn nhân.

Kịch bản “cứu người”, bóc phốt để độc quyền lòng tin

Theo tìm hiểu, TikToker Huỳnh Cao Cường là chủ tài khoản TikTok “Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số” với khoảng 370.000 người theo dõi, cùng fanpage cùng tên có gần 200.000 lượt theo dõi.

Đối tượng Huỳnh Cao Cường. Ảnh: CA.

Trên mạng xã hội, TikToker Huỳnh Cao Cường công khai quảng cáo số điện thoại, giới thiệu chuyên chuộc, cứu người bị lừa và giam giữ tại các khu vực ở Campuchia, với cam kết “hợp pháp, uy tín, bảo đảm an toàn rời khỏi khu tự trị trong ngày”. Cường còn tuyên bố hoạt động tại 24 tỉnh, thành của Camphuchia và không nhận tiền trước.

Trên các trang cá nhân, Cường thường xuyên đăng tải các clip “giải cứu” kịch tính, ghi lại cảnh đưa, đón nạn nhân qua đường tiểu ngạch về nước hoặc phỏng vấn những người được cho là đã được giải cứu thành công. Trong các video này, Cường nhiều lần kể về sự vất vả, nguy hiểm trong quá trình chuộc, cứu người.

Đồng thời, TikToker Huỳnh Cao Cường tuyên bố có thể “bóc người” ra khỏi một số khu vực tại Campuchia ngay trong ngày, cho rằng bản thân có mối quan hệ với các “đầu mối xã hội” tại nước bạn và dù nguy hiểm đến đâu cũng đưa được người ra ngoài. Cường còn khẳng định có khả năng “cứu người” tại khu vực phía bắc Myanmar.

Cũng trên mạng xã hội, TikToker Huỳnh Cao Cường thường xuyên đăng tải các nội dung cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm, trộm cắp, cướp giật ở nhiều nơi, theo hướng tổng hợp thông tin và lên tiếng nhắc nhở giới trẻ cảnh giác trước những lời mời chào “việc nhẹ lương cao”.

Trong một số clip, TikToker Huỳnh Cao Cường đăng tải hình ảnh, thông tin “bóc phốt” một số cá nhân bị cho là lừa đảo, nhận tiền nhưng không đưa được người về.

Đáng chú ý, khi vụ việc liên quan đến Nguyễn Thanh Hải - người tự xưng “hiệp sĩ đường phố” - cùng đồng bọn bị Công an TP.HCM vào cuộc điều tra về hành vi nâng khống giá chuộc người từ Campuchia, dù chưa có thông tin chính thức được công bố, Cường đã đăng tải nội dung liên quan lên mạng xã hội. Theo cơ quan chức năng, các bài đăng này nhằm tạo hình ảnh bản thân là người hoạt động cứu, chuộc người “chính trực”.

Theo kết quả xác minh của cơ quan công an, Cường và đồng phạm đã dàn dựng, đăng tải nhiều clip “giải cứu” trên mạng xã hội nhằm xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ” cứu người hiệu quả, qua đó gia tăng lòng tin. Từ những nội dung này, nhiều gia đình có người thân mắc kẹt tại Campuchia đã tìm đến Cường để nhờ giúp đỡ.

Trục lợi 100-150 triệu đồng/nạn nhân được đưa về nước

Sau khi tạo dựng được lòng tin, TikToker Huỳnh Cao Cường bắt đầu vận hành quy trình trục lợi. Khi gia đình nạn nhân tìm đến nhờ giúp đỡ, Cường yêu cầu cung cấp hình ảnh giấy tờ cá nhân và vị trí cụ thể nơi nạn nhân đang bị giam giữ. Có được các thông tin này, Cường trực tiếp liên hệ với các đầu mối tại Campuchia để thương lượng giá cả.

Huỳnh Cao Cường và đồng phạm bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra cho thấy, các đầu mối tại Campuchia thường đưa ra mức giá 185–240 triệu đồng cho mỗi trường hợp “chuộc người”. Tuy nhiên, khi thông báo lại cho gia đình nạn nhân, Cường đã nâng mức giá lên 280–400 triệu đồng. Phần chênh lệch 100–150 triệu đồng mỗi trường hợp được Cường hưởng lợi.

Theo cơ quan điều tra, trong trường hợp gia đình nạn nhân không có khả năng chi trả hoặc không đồng ý với mức giá nêu trên, Cường sẽ từ chối thực hiện việc “giải cứu”. Khi gia đình chấp nhận, Cường liên hệ với đầu mối tại Campuchia đưa nạn nhân về khu vực biên giới qua các đường mòn, lối mở, sau đó bố trí người đón về nước.

Tuy nhiên, sau khi đưa nạn nhân về nước, Cường chưa bàn giao ngay cho gia đình. Theo kết quả điều tra, các nạn nhân bị giữ lại tại quán ăn của Cường ở TP.HCM để chờ người thân mang đủ tiền đến giao trực tiếp, sau đó mới được bàn giao.

Trên các trang mạng xã hội, Huỳnh Cao Cường thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip, thông báo về việc sang Campuchia để “cứu”, chuộc người. Ảnh: Facebook nhân vật.

Đến nay, Công an TP.HCM xác định, từ năm 2023 đến khi bị bắt, TikToker Huỳnh Cao Cường đã thực hiện khoảng 30 vụ “giải cứu” người từ Campuchia về. Thông qua việc nâng khống giá chuộc như trên, Cường đã thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân là nạn nhân của Huỳnh Cao Cường và đồng phạm sớm liên hệ, trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.