TikToker Huỳnh Cao Cường trục lợi việc giải cứu người Việt ở Campuchia

Công an TP.HCM bắt TikToker Huỳnh Cao Cường, người thường đăng video giải cứu người Việt ở Campuchia, để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, trục lợi.

Liên quan chuyên án cưỡng đoạt tài sản, tổ chức, môi giới cho người khác xuất - nhập cảnh Campuchia trái phép, tối 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt giữ Huỳnh Cao Cường, một TikToker thường xuyên đăng tải các video "giải cứu" người Việt bị lừa sang Campuchia.

Theo Công an TP.HCM, Huỳnh Cao Cường là một trong những đối tượng núp bóng hoạt động giải cứu công dân Việt Nam bị giam giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia nhằm trục lợi.

Huỳnh Cao Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trên mạng xã hội, Cường sử dụng các tài khoản TikTok, Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số", thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu "nghẹt thở" để tạo lòng tin với các gia đình có người thân mắc kẹt ở nước ngoài.

Cường công khai số điện thoại và tuyên bố hỗ trợ 25 tỉnh, thành ở Campuchia không lấy tiền trước.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định khi nhận được thông tin cầu cứu từ thân nhân nạn nhân, Huỳnh Cao Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh, giấy tờ cá nhân, sau đó móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi các khu lừa đảo.

Tuy nhiên, thay vì thông báo đúng số tiền phải chi trả, Cường đã nâng khống tiền "giải cứu", yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển khoản số tiền cao hơn nhiều so với thực tế, qua đó chiếm đoạt phần chênh lệch để hưởng lợi cá nhân.

Sau khi nhận tiền, Huỳnh Cao Cường chỉ đạo đàn em tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới, không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định. Các nạn nhân sau đó được đưa về TP.HCM và chỉ được bàn giao cho gia đình khi đã chuyển đủ tiền theo yêu cầu.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, Huỳnh Cao Cường khai đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ "giải cứu" với phương thức nêu trên, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong đường dây, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng, trong đó có "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải. 41 đối tượng này liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia về cưỡng đoạt tài sản, tổ chức xuất - nhập cảnh trái phép người từ Campuchia và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, đường dây đã đưa khoảng 900 người xuất cảnh trái phép, đồng thời tổ chức cho khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, nhóm do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu đã cưỡng đoạt tài sản của 120 nạn nhân với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng , riêng Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng .