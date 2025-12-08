Đâm CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn rồi bỏ chạy

Lực lượng HP22 Công an thành phố Hải Phòng đồng loạt ra quân và phát hiện hàng loạt trường hợp có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông

Công an xã Phú Thái phát hiện một số trường hợp vi phạm. Ảnh: VOV

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để tội phạm đường phố, đêm 6/12, rạng sáng 7/12, lực lượng HP22 Công an Hải Phòng đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Kết quả, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Hải Phòng đã kiểm tra, phát hiện trường hợp Phạm Trọng Huy (sinh năm 1989, thường trú tại xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng) điều khiển môtô BKS: 34B1-134.86 đâm vào một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Lương Bằng rồi điều khiển môtô bỏ chạy.

Tổ tuần tra đã tiến hành truy bắt đối tượng và bàn giao cho Công an phường Thành Đông, TP. Hải Phòng để làm rõ vụ việc trên.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát cơ động cũng phát hiện trường hợp V.M.P. (sinh năm 2008, trú tại phường Ái Quốc, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 34AA – 310.71, có hành vi không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển số, không xuất trình được giấy tờ có liên quan.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hải Phòng đã kiểm soát gần 2.700 phương tiện, trong đó phát hiện 52 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các xã, phường trên địa bàn Hải Phòng cũng phát hiện 7 đối tượng điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm; Tổ HP22 Công an phường Gia Viên kiểm tra, phát hiện 16 đối tượng có biểu hiện tụ tập, gây mất trật tự, thu 02 dùi cui điện và 01 bình xịt hơi cay.

Tổ HP22 Công an phường Ngô Quyền phát hiện 11 đối tượng vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông… Công an các phường, xã đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng về hành vi vi phạm theo quy định.