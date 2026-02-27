Bắt hành khách nước ngoài vận chuyển 4,5 kg cocain qua Tân Sơn Nhất

Lực lượng Hải quan bắt giữ một hành khách quốc tịch nước ngoài vận chuyển 4,5 kg cocain qua Sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm Tết 2026.

Ngày 27/2, Cục Hải quan thông tin chi tiết về vụ bắt giữ ma túy quy mô lớn này tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, vào lúc 15h30 ngày 5/2, tại ga đến quốc tế, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực II cùng các lực lượng chuyên trách (gồm Cục C04 Bộ Công an, PC04 Công an TP.HCM và Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) thực hiện kiểm tra một nữ hành khách tên S.N, quốc tịch Thái Lan.

Đối tượng S.N đã lợi dụng hình thức quá cảnh quốc tế để vận chuyển ma túy sang nước thứ ba sau khi lưu trú tại Việt Nam. Ảnh: HQ/Vietnam+.

Qua kiểm tra thực tế hành lý cá nhân của đối tượng nhập cảnh trên chuyến bay từ Nam Mỹ, các lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 4,5 kg ma túy được cất giấu tinh vi. Kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ xác nhận toàn bộ số tang vật trên dương tính với cocain.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, tiêu điểm của vụ việc không chỉ nằm ở khối lượng tang vật mà còn ở phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi. Đối tượng S.N đã lợi dụng hình thức quá cảnh quốc tế để vận chuyển ma túy sang nước thứ ba với thời gian lưu trú tại Việt Nam dự kiến chỉ khoảng 1 giờ nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Điều này cho thấy tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, lợi dụng đặc điểm của các tuyến bay quốc tế và thời gian nối chuyến ngắn để đối phó với công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng Hải quan.

Vụ bắt giữ này là kết quả điển hình trong việc triển khai Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo số liệu thống kê lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2026 (tính từ ngày 15/12/2025 đến 14/2/2026), lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ tổng cộng 35 vụ việc với 42 đối tượng vi phạm. Tổng số tang vật thu giữ lên đến khoảng 165 kg ma túy các loại, bao gồm 14,18 kg cần sa, 14,2 kg heroin, 4,94 kg cocain, 5,96 kg ketamine, 126 kg ma tuý tổng hợp cùng hơn 372 gam các loại ma túy khác.

Kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ xác nhận toàn bộ số tang vật trên dương tính với cocain. Ảnh: HQ/Vietnam+.

Thực tiễn từ các vụ việc cho thấy tội phạm ma túy qua đường hàng không đang tiếp tục diễn biến phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi và mang tính chất xuyên quốc gia. Việc phát hiện và bắt giữ kịp thời vụ vận chuyển cocain lần này đã thể hiện sự chủ động trong công tác nắm bắt tình hình, hiệu quả trong phối hợp liên ngành và quyết tâm của lực lượng hải quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực phân tích dự báo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu và ma túy trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.