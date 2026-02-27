Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

Cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế Nguyễn Chiến Thắng khai, sau khi nhận hối lộ 88 tỷ từ các nhà thầu xây dựng Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, đã "chia" cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 13 tỷ và 100.000 USD.

Trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cáo buộc bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước" gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) bị truy tố về 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước" và "Nhận hối lộ".

Ở hành vi nhận hối lộ, cơ quan điều tra điều tra xác định, hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được chia thành 10 gói thầu. Các nhà thầu đã liên hệ với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc bị can Nguyễn Chiến Thắng để nhờ giúp đỡ được thực hiện gói thầu.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thời điểm chưa bị khởi tố.

Đối với các nhà thầu liên hệ và được bị can Nguyễn Thị Kim Tiến giúp đỡ thì bị can Tiến sẽ trao đổi để các nhà thầu trực tiếp làm việc, trao đổi, thống nhất với bị can Nguyễn Chiến Thắng. Đối với các nhà thầu liên hệ trực tiếp với bị can Nguyễn Chiến Thắng thì bị can Thắng sẽ báo cáo, xin ý kiến bị can Nguyễn Thị Kim Tiến.

Khi trao đổi với các nhà thầu, bị can Thắng đã thoả thuận, thống nhất với họ về việc tạo điều kiện để được trúng thầu nhưng phải chi lại 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Tháng 9/2017, sau khi bị can Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, bị can Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó giám đốc phụ trách, sau đó làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế. Thời điểm đó, bị can Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện hai dự án trên. Tuy nhiên, do cả hai dự án khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên bị can Tuấn mới nhận được tổng số tiền 12,17 tỷ đồng từ ba nhà thầu.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng khai đã nhận hối lộ tổng số 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của hai dự án. Số tiền này, bị can Thắng chi cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD ; chi cho bị can Nguyễn Hữu Tuấn 3,47 tỷ đồng ; chi chúc tết lãnh đạo Bộ Y tế 500 triệu đồng; chi cho các cá nhân tại một số bộ, ngành 2,4 tỷ đồng ...

Bị can Nguyễn Hữu Tuấn khai sau khi nhận hối lộ, cũng đưa cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng .

Bị can Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận hành vi phạm tội trong việc thuê tư vấn nước ngoài, tuyển chọn, phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án xây dựng bệnh viện cơ sở 2…

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận nhiều lần cầm từ Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỷ đồng và một lần nhận từ Nguyễn Hữu Tuấn 5 tỷ đồng . Bị can Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn về việc đưa và nhận tiền.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa bị can Nguyễn Thị Kim Tiến và bị can Nguyễn Chiến Thắng, nhưng 2 bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Bị can Nguyễn Thị Kim Tiến không bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" như 2 bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn.