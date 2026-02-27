Phó giám đốc tài chính Công ty TVX Group và 30 nhân viên lãnh án

Bị cáo Hoàng Trọng Vỹ đã tổ chức đường dây hoạt động chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM trái phép.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 27/2, TAND TP.HCM đã tuyên tuyên án đối với bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (SN 1985) và 30 bị cáo trong vụ án giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại thông qua việc chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng .

Theo HĐXX, từ ngày 19/2/2022 đến ngày 28/12/2022, các bị cáo đã thực hiện thành công 7.012 lượt giao dịch với tổng số tiền là 136 tỷ đồng , đã chuyển trả 112 tỷ đồng cho chủ thẻ tín dụng, chiếm đoạt 24 tỷ đồng .

Bị cáo Hoàng Trọng Vỹ.

HĐXX xác định Trần Văn Xuân và bị cáo Hoàng Trọng Vỹ có vai trò tổ chức, chủ mưu và chỉ huy các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 24 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, mặc dù không có sự bàn bạc trước, nhưng đây là một hệ thống, vai trò của bị cáo này là điều kiện tiên quyết để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Vỹ 16 năm tù; Nguyễn Thị Kim Chung 14 năm tù; Lê Thúy Vy và Nguyễn Văn Tự cùng 13 năm 6 tháng tù; Lương Thị Thanh Hằng, Nguyễn Ngọc Hoài Bảo cùng 13 năm tù; 24 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù giam về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng như cáo trạng xác định bị cáo Vỹ và bị cáo Trần Văn Xuân (đang bỏ trốn) đã chiếm đoạt tài bộ số tiền, nhưng do bị đối tượng Xuân đang bỏ trốn, nên HĐXX buộc bị cáo Vỹ phải bồi thường và nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Cáo trạng nêu, ngày 28/12/2022, Cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp hai địa điểm làm việc của Công ty TVX Group tại quận Tân Bình (cũ), TP.HCM. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng đang giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ tín dụng để dụ dỗ, thao túng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Kết quả điều tra xác định do biết nhiều người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ góp vốn thành lập Công ty TVX Group để "tư vấn rút tiền". Thực chất, đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo.

Các bị cáo tại tòa.

Xuân giữ vai trò giám đốc, đại diện pháp luật, điều hành chung; Vỹ là phó giám đốc tài chính, phụ trách ứng tiền, thanh toán chi phí, chia lợi nhuận. Nhóm này thuê địa điểm hoạt động, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, thuê gian hàng ảo trên các cổng thanh toán điện tử; mua sắm trang thiết bị, xây dựng website CRM và lập tài khoản mạng xã hội để phục vụ việc phạm tội.

Để vận hành đường dây, Xuân và Vỹ thuê nhiều người đảm nhiệm các khâu như đăng ký cổng thanh toán, tuyển dụng - đào tạo nhân viên telesale, quản lý dữ liệu khách hàng, lập trình hệ thống, quản lý nhóm. Các nhân viên được trả lương 3 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng 5-5,5% trên tổng số tiền "giải ngân" cho khách.

Thủ đoạn được thực hiện theo quy trình khép kín. Trước hết, nhân viên telesale sử dụng ứng dụng gọi điện một chiều liên hệ khách hàng, tự xưng là nhân viên ngân hàng, tư vấn rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM với cam kết không mất phí và được trả góp 6-12 tháng. Khi khách đồng ý, chúng yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và số tài khoản nhận tiền.

Tiếp đó, "leader" truy cập gian hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử, nhập thông tin thẻ để tạo giao dịch thanh toán. Khi ngân hàng gửi mã OTP về điện thoại chủ thẻ, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp để hoàn tất giao dịch. Sau khi tiền bị trừ khỏi thẻ tín dụng, nhóm này chuyển lại cho khách 75% số tiền, chiếm đoạt 25%.

Trường hợp bị hại thắc mắc vì số tiền bị trừ cao hơn số tiền nhận được, các đối tượng trấn an rằng đây là tiền trả góp, sẽ được ngân hàng hoàn lại sau khi tất toán. Sau đó, chúng chặn liên lạc.