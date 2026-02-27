Tự xưng giám đốc công ty, nhận tiền đưa đi Hàn Quốc rồi bặt vô âm tín

Đối tượng Bùi Thế Vinh (SN 1966, tự xưng Giám đốc tuyển dụng Công ty TNHH nhân lực toàn cầu Bảo Châu) nhận tiền của nhiều người với lời hứa đưa đi lao động nông nghiệp tại Hàn Quốc nhưng không thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 3/2024 tại Phường Phú Lương, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số A1266 ngày 10/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Địa điểm công ty của Bùi Thế Vinh.

Vào tháng 3/2023, Bùi Thế Vinh (SN: 1966; HKTT: TDP số 2 Vân Nội, phường Phú Lương, TP Hà Nội) tự nhận là Giám đốc tuyển dụng của Công ty TNHH nhân lực toàn cầu Bảo Châu (địa chỉ: Số 5, ngõ 44, Lưu Xá, xã Hoài Đức, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người lao động hứa hẹn đưa đi lao động nông nghiệp ở Hàn Quốc mà không thực hiện, không trả lại tiền cho người lao động.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nộp tiền cho Bùi Thế Vinh để đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, địa chỉ: Số 15 đường Ngô Thì Nhậm - phường Quang Trung làm việc, hoặc liên hệ Đ/c: Lý Thanh Tùng - Cán bộ điều tra (khi đi đề nghị tổ chức, cá nhân mang theo hợp đồng, phiếu thu và tài liệu có liên quan để cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội).