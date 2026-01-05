Cảnh sát dẫn giải 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đến tòa

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (ảnh) và Trần Việt Nga, đều là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; 2 cựu Phó cục trưởng gồm Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn bị Viện KSND Tối cao truy tố về cùng tội "Nhận hối lộ".