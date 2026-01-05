Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Cảnh sát dẫn giải 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đến tòa

  • Thứ hai, 5/1/2026 09:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong 7 năm, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc cùng đồng phạm "ăn chia" số tiền nhận hối lộ 107 tỷ đồng.

Cuc truong, An toan thuc pham, Nguyen Thanh Phong, Tran Viet Nga anh 1

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (ảnh) và Trần Việt Nga, đều là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; 2 cựu Phó cục trưởng gồm Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn bị Viện KSND Tối cao truy tố về cùng tội "Nhận hối lộ".
Cuc truong, An toan thuc pham, Nguyen Thanh Phong, Tran Viet Nga anh 2

Cùng hầu tòa với bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ảnh), còn có chồng của bị cáo này là Lê Hoàng (cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh).

Cuc truong, An toan thuc pham, Nguyen Thanh Phong, Tran Viet Nga anh 3

Ngoài ra, còn các bị cáo Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm ứng dụng và đào tạo An toàn thực phẩm); Cao Văn Trung (Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra), Nguyễn Thị Minh Hải (cựu Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm)...
Cuc truong, An toan thuc pham, Nguyen Thanh Phong, Tran Viet Nga anh 4

Trong tổng số 55 bị cáo, có 34 bị cáo bị tạm giam, còn 21 bị cáo được cho tại ngoại.

Cuc truong, An toan thuc pham, Nguyen Thanh Phong, Tran Viet Nga anh 5Cuc truong, An toan thuc pham, Nguyen Thanh Phong, Tran Viet Nga anh 6Cuc truong, An toan thuc pham, Nguyen Thanh Phong, Tran Viet Nga anh 7Cuc truong, An toan thuc pham, Nguyen Thanh Phong, Tran Viet Nga anh 8
Cáo trạng xác định nhóm bị cáo thuộc Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng.

Cuc truong, An toan thuc pham, Nguyen Thanh Phong, Tran Viet Nga anh 9
Trong vụ án có 21 bị cáo bị Viện KSND Tối cao truy tố về cùng tội "Đưa hối lộ", gồm: Phạm Đức Thuận (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Novaco), Nguyễn Quang Hưng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Novaco); Lại Thị Thu Anh (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Great Health Việt Nam); Phạm Thị Loan (Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam), Trần Quang Hải (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi); Nguyễn Thị Huyền (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Minh An và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Nam Group)...

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.

https://tienphong.vn/canh-sat-dan-giai-hai-cuu-cuc-truong-cuc-an-toan-thuc-pham-den-toa-post1810266.tpo

Hoàng An/Tiền Phong

Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong Trần Việt Nga Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong Trần Việt Nga

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý