Cảnh sát dẫn giải 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đến tòa

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (ảnh) và Trần Việt Nga, đều là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; 2 cựu Phó cục trưởng gồm Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn bị Viện KSND Tối cao truy tố về cùng tội "Nhận hối lộ".
Cùng hầu tòa với bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ảnh), còn có chồng của bị cáo này là Lê Hoàng (cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh).
Ngoài ra, còn các bị cáo Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm ứng dụng và đào tạo An toàn thực phẩm); Cao Văn Trung (Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra), Nguyễn Thị Minh Hải (cựu Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm)...
Trong tổng số 55 bị cáo, có 34 bị cáo bị tạm giam, còn 21 bị cáo được cho tại ngoại.
|Cáo trạng xác định nhóm bị cáo thuộc Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng.
|Trong vụ án có 21 bị cáo bị Viện KSND Tối cao truy tố về cùng tội "Đưa hối lộ", gồm: Phạm Đức Thuận (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Novaco), Nguyễn Quang Hưng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Novaco); Lại Thị Thu Anh (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Great Health Việt Nam); Phạm Thị Loan (Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam), Trần Quang Hải (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi); Nguyễn Thị Huyền (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Minh An và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Nam Group)...
