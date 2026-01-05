Hơn 670 tài xế bị camera AI ở Hà Nội 'bắt lỗi' vi phạm trong 4 ngày

Thông qua hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội ghi nhận hơn 670 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, thông qua hệ thống camera AI, đơn vị đã ghi nhận 674 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện có 348 trường hợp là ô tô, 326 trường hợp là xe mô tô.

Hệ thống camera AI.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Cũng thông qua hệ thống camera, tính đến 19h ngày 4/1, các tuyến cửa ngõ Thủ đô lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng trật tự, ổn định qua các nút giao.

Lực lượng CSGT phối hợp Công an cơ sở điều tiết, phân luồng giao thông, đèn tín hiệu tại các nút giao thông trọng điểm được điều chỉnh chu kỳ phù hợp; tình hình giao thông cơ bản thông suốt, không xảy ra xung đột tại các nút, bến xe trọng điểm, người tham gia giao thông cơ bản chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.