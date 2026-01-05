Bắt giam đối tượng hứa 'chạy việc', chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 11/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2014 tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định, năm 2013, do có quen biết với bà V.T.T.H (SN 1963 ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), Thanh đưa ra thông tin là có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo trong lực lượng Công an có thể xin vào biên chế theo hình thức tạm tuyển cho con gái của bà H.

Do tin tưởng, bà H ngỏ ý nhờ Thanh xin việc cho 2 con gái vào công tác ở lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và bộ phận y tế của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

CQĐT khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn "chạy xin việc".

Thực tế Thanh không có thẩm quyền xét duyệt biên chế vào lực lượng Công an nhân dân theo hình thức tạm tuyển người ngoài lực lượng, không liên hệ, báo cáo với người có thẩm quyền sắp xếp, bố trí công tác cán bộ theo hình thức tạm tuyển người ngoài lực lượng Công an nhân dân, nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để bà H chuẩn bị số tiền xin việc cho 2 con gái.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014, Thanh đã nhiều lần nhận tiền của bà H với tổng số tiền là 222 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh đã sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Do không xin được việc cho 2 con gái, bà H yêu cầu trả lại tiền nhưng Thanh không trả, nên bà H làm đơn tố cáo Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.