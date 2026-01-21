Đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

|
Trước đó, vào ngày 5/1/2026, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm tại thành phố Hà Nội. Đối tượng Đoàn Trung Đức, Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam.
Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam là nơi đang sản xuất và đóng gói hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa đi tiêu thụ.
Hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả được các đối tượng tiêu thụ trên cả nước.
Quá trình điều tra bước đầu xác định: từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
Các đối tượng để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước.
Các sản phẩm giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu đến ngày 18/1/2026, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (SN 1980, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) là Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
|Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
