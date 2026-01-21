Đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn

Quá trình điều tra bước đầu xác định: từ năm 2012 đến năm 2025, các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng , gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.