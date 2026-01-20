Vận động đầu thú đối tượng trốn lệnh truy nã quốc tế

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây vận động đầu thú đối tượng truy nã Giáp Thị Khánh Ly (SN 2000, trú tại phường Đa Mai, Bắc Ninh) là đối tượng có Lệnh truy nã Quốc tế theo Thông báo Đỏ của Interpol đang lẩn trốn tại Campuchia.

Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, khoảng 15h30 ngày 17/1/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và HTTP Công an tỉnh Bắc Ninh qua nắm thông tin đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây vận động và tiếp nhận đối tượng truy nã Giáp Thị Khánh Ly là đối tượng có Lệnh truy nã Quốc tế theo Thông báo Đỏ của Interpol đang lẩn trốn tại Campuchia tự nguyện về Việt Nam đầu thú.

Theo Bản án số 652/2023/HS-PT ngày 29/8/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt Giáp Thị Khánh Ly 18 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 27/12/2023, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định thi hành án phạt tù số 363/2023/QĐ-CA đối với Ly.

Đối tượng Giáp Thị Khánh Ly tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, sau khi nhận được Quyết định thi hành án phạt tù, Giáp Thị Khánh Ly không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó, ngày 3/5/2024 Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định truy nã số 02/QĐTN-CQTHAHS đối với Giáp Thị Khánh Ly.

Quá trình xác minh cho thấy, sau khi nhận Quyết định thi hành án, đối tượng Giáp Thị Khánh Ly đã trốn sang Campuchia sinh sống và làm việc, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động rà soát hồ sơ, thu thập thông tin, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời kiên trì liên hệ, vận động người thân trong gia đình để tuyên truyền, giải thích rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú.

Sau nhiều tháng kiên trì áp dụng các biện pháp vận động, thuyết phục linh hoạt, đến khoảng 15h30 ngày 17/1/2026, tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh vận động và tiếp nhận đối tượng Giáp Thị Khánh Ly ngay khi đối tượng vừa từ Campuchia về Việt Nam.