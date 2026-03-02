Công ty AIC được 'mở đường' sau cuộc gặp giữa chủ tịch và bà Kim Tiến

Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Y tế liên quan dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cho thấy Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một mắt xích quan trọng trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, khi 2 dự án bệnh viện cơ sở 2 được triển khai, Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chủ động gặp Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, để đề nghị tạo điều kiện cho AIC tham gia các gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải và sau này là cung cấp thiết bị y tế.

Sau cuộc gặp, bà Tiến trao đổi lại với thuộc cấp Nguyễn Chiến Thắng, cho biết AIC muốn thực hiện gói thầu môi trường, đồng thời lưu ý yếu tố giá thành.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (trái) và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Từ chỉ đạo này, Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm tiếp nhận đề xuất của AIC. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng Giám đốc AIC, đã trực tiếp gặp Thắng, đặt vấn đề "tạo điều kiện" và cam kết chi 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế để "cảm ơn" Ban Y tế trọng điểm.

Sau quá trình trao đổi, tháng 11/2016, Nguyễn Chiến Thắng ký với Liên danh Công ty AIC - Công ty Cổ phần Mopha hai hợp đồng, tổng trị giá 140 tỷ đồng . Tính đến cuối năm 2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho liên danh này hơn 72 tỷ đồng .

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Nguyễn Hồng Sơn đã nhiều lần đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 1,8 tỷ đồng . Như vậy, sự tham gia của AIC không chỉ dừng ở quan hệ tiếp cận chính sách, mà được cụ thể hóa bằng hợp đồng và dòng tiền "lại quả"

Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn và đã bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù trong 6 vụ án khác.

Vẫn theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Tiến Sơn, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ VFT trực thuộc VNPT và đại diện cho VNPT, đã gặp Nguyễn Chiến Thắng, đề nghị tham gia các gói thầu cũng như xin tổ chức hội thảo tại Bộ Y tế để giới thiệu năng lực.

Được sự đồng ý của bà Nguyễn Thị Kim Tiến về chủ trương, VNPT tổ chức hội thảo tại Bộ Y tế. Sau đó, Ban Y tế trọng điểm phối hợp hoàn thiện hồ sơ để VNPT trúng 2 gói thầu tổng trị giá 335 tỷ đồng .

Tính đến cuối năm 2024, số tiền tạm ứng, thanh toán cho VNPT là 135 tỷ đồng . Từ đây, ông Nguyễn Tiến Sơn đã "lại quả" cho Nguyễn Chiến Thắng 4,4 tỷ đồng .

Từ các cuộc gặp "đặt vấn đề", đến chỉ đạo chủ trương, ký hợp đồng và dòng tiền 5%, cho thấy một quy trình khép kín "tiếp cận lãnh đạo - thống nhất chủ trương - hợp đồng được ký - tiền tạm ứng được giải ngân - phần trăm được trích lại".