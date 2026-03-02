Đối diện án giết người vì 'làm ăn' với Hạnh 'Sự'

VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Quang Chiến (SN 1972, trú tại phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình) về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Vũ Quang Chiến và Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự", SN 1958, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) có mối quan hệ quen biết từ năm 1995 đến nay.

Năm 2007, thông qua mối quan hệ xã hội, Chiến quen biết Đỗ Huy Thục (SN 1976, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng). Năm 2015, Thục nói với Chiến về việc muốn vay tiền để mở cửa hàng xăng dầu, nên Chiến đã giới thiệu Thục cho Nguyễn Thị Hạnh để hai bên trao đổi làm ăn.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh "Sự") bị công an bắt giữ năm 2025 vì cưỡng đoạt tài sản.

Hạnh chỉ quen biết Chiến và thông qua đối tượng này để biết Thục nên khi Thục vay tiền, Chiến là người đứng ra chịu trách nhiệm về khoản nợ của bạn với Hạnh.

Giữa năm 2022, Hạnh thông báo với Chiến rằng Thục còn nợ Hạnh số tiền khoảng 11 tỷ đồng . Thục cũng xác nhận với Chiến rằng đang nợ Hạnh số tiền trên. Nhưng sau đó, Thục trốn tránh, không gặp Chiến và Hạnh để trả tiền.

Sau khi Thục trốn, Chiến là người phải đứng ra chịu trách nhiệm trả số tiền 11 tỷ đồng mà Thục vay của Hạnh. Chiến đã trả cho Hạnh 4 tỷ đồng, còn lại 7 tỷ đồng chưa trả.

Trong số tiền 11 tỷ đồng mà Hạnh cho Thục vay, ông Đinh Văn Sang (SN 1975, trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) góp 800 triệu đồng. Sau khi biết Chiến đứng ra nhận khoản tiền nợ giữa Hạnh và Thục, ông Sang đã nhiều lần liên hệ để đòi nợ nhưng Chiến không trả.

Do biết Nguyễn Gia Hùng (SN 1982, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) có quen hệ với Chiến, ông Sang nhờ Hùng tìm gặp Chiến để đòi nợ.

Khoảng 12h ngày 15/5/2023, Chiến đang ở quán bia trên phố Đội Cấn (phường Ngọc Hà, Hà Nội), thì Hùng gọi điện hẹn gặp Chiến. Sau đó, Hùng thông báo lại cho ông Sang biết và rủ thêm Chu Ngọc Biên (SN 1980, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng.

Khi Hùng và Biên đến nơi, chỉ có một mình Chiến ngồi trên ghế đá trước quán bia, gần lan can hồ Bẩy Gian. Khoảng hơn 15h cùng ngày, ông Sang xảy ra "to tiếng", cãi vã nhau với Chiến.

Bất ngờ, Chiến đạp chân vào vùng bụng ông Sang và lấy ra 1 khẩu súng màu trắng (bắn đạn cao su) bắn 1 phát vào vùng bụng của Biên. Nguyễn Văn Lợi (chủ quán bia) và một đối tượng khác (trong nhóm của Chiến, Lợi) đã dùng gậy sắt, vật nguy hiểm đập vào đầu, mặt Biên, khiến đối phương gục xuống đường, trước cửa quán bia.

Sau khi gây án, Chiến và Lợi bỏ trốn. Hùng đã chở Biên đến cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn... Giám định sức khỏe xác định tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Chu Ngọc Biên tại thời điểm giám định là 28%.

Ngày 12/9/2025, Vũ Quang Chiến bị Công an phường Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) bắt theo Quyết định truy nã. Còn Nguyễn Văn Lợi hiện bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án liên quan đến Lợi và hành vi của đối tượng để điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Quá trình điều tra vụ án, Chu Ngọc Biên không yêu cầu Vũ Quang Chiến bồi thường và đề nghị xử lý Chiến theo quy định của pháp luật.