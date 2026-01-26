Cảnh sát phong tỏa căn nhà, truy tìm nghi phạm vụ cướp ngân hàng

Từ khoảng 15h ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tới khu vực đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn giao với đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú) phong tỏa hiện trường, làm nhiệm vụ.

Một số nguồn tin cho biết việc phong tỏa hiện trường này của công an nghi liên quan tới việc truy tìm 2 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra ở Gia Lai mới đây.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, nghi vấn sử dụng môtô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).