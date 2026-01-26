Cảnh sát phong tỏa căn nhà, truy tìm nghi phạm vụ cướp ngân hàng

|
Từ khoảng 15h ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tới khu vực đường Nguyễn Viết Xuân (đoạn giao với đường Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú) phong tỏa hiện trường, làm nhiệm vụ.
|
Một số nguồn tin cho biết việc phong tỏa hiện trường này của công an nghi liên quan tới việc truy tìm 2 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra ở Gia Lai mới đây.
|
Tuy nhiên, lực lượng chức năng địa phương chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc.
|
Công an khám xét rất kỹ căn nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú.
|
Lực lượng Công an tỉnh và địa phương phong tỏa khu vực cơ sở rửa xe nhiều giờ đồng hồ.
|
Cơ quan chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia truy bắt nghi phạm.
Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, nghi vấn sử dụng môtô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen (biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12), mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).
Sau đó, cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay hai đối tượng cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe dọa, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.
