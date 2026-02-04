Lật tẩy 'công xưởng' sản xuất xăng RON A95 giả tại TP.HCM

Đường dây này hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn mua xăng nền RON A95 nguyên chất, pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ nhất định để tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức như xăng thật, sau đó bán ra thị trường với giá tương đương xăng RON A95. Trong ảnh là túi bột màu được các đối tượng dùng để pha trộn, tạo màu xăng.