Triệt phá đường dây bán thuốc lá điện tử, dùng shipper làm trung gian

Ngày 4/1, Công an TP.HCM cho biết triệt phá thành công đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn, khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng thu giữ gần 29.000 sản phẩm các loại với tổng giá trị hơn 4,8 tỷ đồng . Đường dây này hoạt động tinh vi, cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng với doanh thu hàng tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận. Các đối tượng tổ chức mạng lưới bán hàng khép kín, sử dụng shipper giao hàng nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Khi xác định nhóm đối tượng vừa nhập về lượng lớn thuốc lá điện tử và chuẩn bị đưa ra thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai kế hoạch đấu tranh, kiểm tra cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 28.657 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại, gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, thiết bị hút, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine được đóng trong 140 thùng carton. Tổng giá trị số hàng vi phạm hơn 4,8 tỷ đồng .

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Ngọc Quốc Uy (SN 1997, ngụ TP.HCM) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán thuốc lá điện tử từ năm 2024, với sự tham gia của 6 đối tượng khác là nhân viên cửa hàng. Nhóm này đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề không đúng thực tế, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt. Dữ liệu trích xuất cho thấy, từ tháng 1/2025 đến khi bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỷ đồng .

Các đối tượng nhập hàng về để bán thì bị triệt phá.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thiết kế kho cất giấu bí mật phía sau cửa hàng, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ trưng bày, việc giao nhận hàng chủ yếu diễn ra vào ban đêm thông qua shipper trung gian.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đầu mối cung cấp, trung gian vận chuyển và cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.