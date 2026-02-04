Cựu lãnh đạo và nhân viên Chi cục Thú y Vùng VI 'ăn chia' tiền hối lộ

Nhận hối lộ 2,9 tỷ đồng, 5 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Chi cục Thú y Vùng VI chia chác với nhau. Trong đó, Bạch Đức Lữu (cựu chi cục trưởng) nhận 1,2 tỷ, Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó) 800 triệu đồng, Trần Trung Nhân (cựu trưởng trạm kiểm dịch động vật) 1 tỷ đồng.

Chiều 3/2, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ) và các đơn vị liên quan, HĐXX đã tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Trong vụ án này, 5/25 bị cáo là cựu cán bộ, nhân viên Chi cục Thú y Vùng VI, gồm: Bạch Đức Lữu (cựu chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (cựu trưởng trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) bị xét xử cùng về tội “Nhận hối lộ".

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3/2.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc khi còn đương chức, 5 bị cáo trên đã nhận hối lộ 2,9 tỷ đồng để giúp doanh nghiệp nhập lậu trót lọt các lô hàng hàng là sản phẩm động vật trị giá từ 13 tỷ đồng đến hơn 1.800 tỷ đồng .

Trả lời HĐXX, bị cáo Bạch Đức Lữu khai từng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI từ năm 2015. Đối với cáo buộc nhận tiền của doanh nghiệp khi kiểm dịch các lô hàng thông qua bị cáo Trần Trung Nhân (cựu trưởng trạm kiểm dịch động vật), bị cáo Lữu khai mình không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các trạm kiểm dịch, không biết việc bị cáo Nhân thỏa thuận nhận tiền của doanh nghiệp hàng tháng.

Tuy nhiên, bị cáo Lữu thừa nhận từ năm 2019, thỉnh thoảng cấp dưới có đưa tiền để tiếp khách, cảm ơn, bồi dưỡng ngoài giờ làm việc cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo Bạch Đức Lữu cũng khai đã nhận tổng cộng 1,2 tỷ đồng và đã nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lý Hoài Vũ nói không biết việc bị cáo Trần Trung Nhân nhận tiền trực tiếp từ doanh nghiệp. Tuy vậy, bị cáo Vũ thừa nhận có nhận 800 triệu đồng và nói rằng đây là tiền doanh nghiệp cảm ơn nhằm tạo điều kiện giải phóng nhanh các lô hàng.

Bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI) tại phiên tòa ngày 3/2.

Cũng theo bị cáo Vũ, thời điểm nhận tiền, bị cáo này không nhận thức được hành vi của mình là sai cho đến khi làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo mới biết mình đã mắc sai phạm.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Thành (cựu Phó trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) khai nhận: sau khi nhận được tiền của doanh nghiệp, bị cáo trực tiếp đưa toàn bộ số tiền cho Trần Trung Nhân và sau đó nhận lại phần tiền chia cho các nhân viên trong trạm (5 triệu đồng/người). Tổng số tiền bị cáo này đã nhận là 150 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) thừa nhận đã nhận được tổng cộng 150 triệu đồng nhưng lúc nhận tiền ''không ý thức được bản thân đã làm sai".

Trả lời HĐXX, bị cáo Trần Trung Nhân (cựu Trưởng trạm kiểm dịch động vật) thừa nhận có nhận tiền từ các doanh nghiệp, tổng cộng hơn 2,9 tỷ đồng . Có trường hợp doanh nghiệp chủ động tìm, đặt vấn đề chung chi chứ bị cáo không đòi hỏi. Ban đầu, bị cáo này không nhận tiền mà điện thoại thông báo cho bị cáo Vũ và được bị cáo Vũ trả lời ''người ta cho thì mình cứ nhận".

Số tiền nhận được từ doanh nghiệp, Trần Trung Nhân khai đã chia cho Bạch Đức Lữu 1,2 tỷ đồng , Lý Hoài Vũ 800 triệu đồng, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Trung mỗi người được chia 150 triệu đồng. Bản thân bị cáo Trần Trung Nhân nhận 1 tỷ đồng .