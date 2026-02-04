Mất 8,5 tỷ đồng vì tin lời bạn trên mạng

Quen người bạn qua ứng dụng hẹn hò, người đàn ông ở Vĩnh Long đã nộp tiền để tham gia câu lạc bộ, bình chọn để hưởng hoa hồng. Ban đầu, ông nhận tiền gốc và hoa hồng đầy đủ, nhưng khi số tiền lớn được chuyển đi lập tức phát sinh... lỗi, phải làm lại, cuối cùng người này bị lừa hơn 8,5 tỷ đồng.

Trình bày với công an, ông L.T.S. (ở Vĩnh Long) cho biết, ông quen một tài khoản qua ứng dụng kết bạn "HeeSay: Blued Gay Chat & Hẹn hò". Sau thời gian trò chuyện, đối tượng này chủ động rủ ông S. chuyển sang dùng ứng dụng Telegram để trò chuyện, và tự giới thiệu là tiếp tân của một câu lạc bộ chuyên cung cấp các dịch vụ massage cao cấp.

Để tạo lòng tin, đối tượng hướng dẫn ông S chuyển 150.000 đồng để mở thẻ thành viên câu lạc bộ và được giới thiệu thêm tài khoản của "chuyên viên kích hoạt thẻ". Ông S. được hướng dẫn đăng ký tài khoản tại một website có giao diện chuyên nghiệp của câu lạc bộ lớn, có uy tín, rồi thực hiện các thao tác "bình chọn", "yêu thích". Mỗi lần tham gia, ông S. phải chuyển trước một khoản tiền, sau đó sẽ được hoàn lại kèm hoa hồng.

Cơ quan công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò.

Hai lần đầu, ông S. thực sự nhận lại tiền cùng lợi nhuận nên tin kiếm được tiền thật. Đến lần thứ ba, khi ông chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng bắt đầu đưa ra các lý do, thông báo ông "thao tác sai", "tài khoản bị lỗi" và tuyên bố tài khoản trên hệ thống bị "đóng băng".

Từ đây, các đối tượng liên tục yêu cầu ông S. chuyển thêm tiền để mở khóa, khôi phục dữ liệu, xác minh hệ thống. Trong tâm lý sợ mất số tiền đã nộp, ông S. tiếp tục chuyển khoản theo yêu cầu, cho đến khi tổng số tiền đã chuyển lên tới 8,5 tỷ đồng mới nhận ra bị lừa.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, trên là một dạng lừa đảo công nghệ cao rất nguy hiểm, thường được gọi là mô hình "làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng". Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò để tiếp cận nạn nhân, sau đó dẫn sang các nền tảng nhắn tin riêng như Telegram để tránh bị kiểm soát.

Những website được giới thiệu thực chất chỉ là hệ thống giả lập, hiển thị số dư ảo và kết quả giao dịch không có thật. Việc trả tiền ở những lần đầu chỉ nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân mạnh dạn chuyển các khoản lớn hơn. Khi số tiền đủ lớn, đối tượng sẽ dựng lên các lý do như "lỗi hệ thống", "sai thao tác" để khóa tài khoản và ép nạn nhân nộp thêm tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác, thận trọng khi kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, đăng nhập vào các ứng dụng không rõ nguồn gốc, nhất là các ứng dụng hẹn hò, mời gọi đầu tư sinh lời cao trong thời gian ngắn. Tuyệt đối không chuyển tiền, làm "nhiệm vụ", "bình chọn", "đầu tư sinh lời" theo hướng dẫn của người mới quen trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần dừng ngay mọi giao dịch và nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.