Khởi tố tài xế Lexus mở cửa xe gây tai nạn khiến bé 5 tuổi tử vong

Công an tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Cường (SN 1974, Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, sáng 2/1, tại Km04+950 quốc lộ 15, đoạn qua tiểu khu 3, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến bé 5 tuổi tử vong tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời điểm trên, Cường lái ôtô biển kiểm soát 30M-323.xx lưu thông trên quốc lộ 15 theo hướng từ xã Mai Hạ đi xã Mai Châu. Khi đến khu vực trên, Cường dừng xe tại đoạn đường có biển báo cấm dừng, cấm đỗ để vào quán ăn sáng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Sau khi vợ và các con xuống xe, Cường mở cửa bên ghế lái để ra ngoài, nhưng không quan sát các phương tiện đang lưu thông phía sau. Đúng lúc này, xe máy do chị L.T.M.T, trú tại xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ điều khiển, chở theo con là cháu V.A.Q, sinh năm 2021, đi cùng chiều va chạm với cánh cửa ôtô vừa mở.

Cú va chạm khiến 2 mẹ con chị T ngã ra đường. Cùng lúc này, ôtô biển kiểm soát 89A-418.xx do anh H.Đ.C, trú phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên điều khiển lưu thông cùng chiều đi tới nên bánh sau bên phải đã chèn qua người cháu Q, khiến cháu bé tử vong.

Cơ quan công an cho biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị T kết hôn nhiều năm mới sinh được một người con là cháu Q. Vụ tai nạn để lại nỗi đau đặc biệt lớn đối với gia đình và người thân nạn nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do Nguyễn Hữu Cường vi phạm quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ, mở cửa xe không bảo đảm an toàn.

Hành vi trên đã vi phạm khoản 2 Điều 11 và khoản 2 Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 16, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn các quyết định tố tụng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.