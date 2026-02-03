Phát hiện đường dây sản xuất xăng A95 giả quy mô lớn tại TP.HCM

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn mua xăng nền A95 nguyên chất, pha trộn dung môi công nghiệp, phẩm màu theo tỷ lệ nhất định để tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức như xăng thật, sau đó bán ra thị trường với giá tương đương xăng RON A95 để thu lợi bất chính bất chấp nguy hiểm cho xã hội.

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là xăng RON A95, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố.

Các bị can, gồm: Nguyễn Văn Yên (SN 1980), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975), Nguyễn Thanh Hải (SN 1982), Trần Văn Đức (SN 1971), Lê Thị Ngọc Hương (SN 1981, vợ Trần Văn Đức), Phạm Tuấn Dũng (SN 1987, cùng trú TP.HCM); Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1990, trú Đồng Nai) và Lê Thanh Tú (SN 1986, trú Tây Ninh).

Trước đó, vào sáng 17/1, Tổ công tác Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (số 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TP.HCM) và phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Văn Đức (chủ trạm xăng) cùng Lê Thanh Tú (tài xế xe bồn) đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn chứa xăng A95 nhằm tạo màu sắc giống xăng thật để tiêu thụ. Nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan đã bị lập biên bản, niêm phong và tạm giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn số 818 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP.HCM. Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn mua xăng nền A95 nguyên chất, pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ nhất định để tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức như xăng thật, sau đó bán ra thị trường với giá tương đương xăng RON A95.

Trụ xăng dầu bị niêm phong.

Đường dây này hoạt động theo 2 nhánh: Một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức pha trộn xăng giả tại bãi tập kết xe bồn rồi đưa đi tiêu thụ. Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, chuyên cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi.

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho thấy toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải là xăng RON A95 theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn giao thông, có thể gây hư hỏng động cơ, tăng tiêu hao nhiên liệu, thậm chí dẫn đến cháy nổ phương tiện; đồng thời gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.