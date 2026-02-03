Phát hiện gần 2 tấn thực phẩm nhập lậu

Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp Đội QLTT số 3 phát hiện ôtô vận chuyển số lượng lớn thực phẩm nhập lậu.

Khoảng 12h ngày 2/2/2026, tại trước cổng công viên nước Hồ Tây số 612 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội, tổ công tác CAP Tây Hồ phối hợp với Đội QLTT số 3 làm nhiệm vụ đã phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra ôtô BKS: 29D-132.02 do tài xế (Chủ hàng) tên Dương Văn Thành (SN: 1981 ở tại Tổ 12 phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La đang dừng đỗ tại đây.

Phát hiện 1,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe chở 130 thùng(10 kg/ thùng) bên trong chứa 1.300 kg xương ống heo ghi nhãn CARNIS KOLO xuất xứ Đan Mạch và 30 thùng(10kg/ thùng) bên trong chứa 300 kg Móng trước heo ghi nhãn Sibagro xuất xứ Nga.

Tổng số hàng khoảng 1,6 tấn là thực phẩm không có hoá đơn chứng từ. Trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Tổ công tác kiểm đếm niêm phong tang vật để xử lý theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu chủ hàng khai nhận vừa mua trôi nổi số thực phẩm trên để mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Căn cứ quy định Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá vi phạm theo trình tự của pháp luật.