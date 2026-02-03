Cựu Phó chủ tịch TP.HCM tiếp tay cho doanh nghiệp thôn tính 'đất vàng'

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp chuyển hóa "đất vàng" trái pháp luật, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng bị truy tố.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can về tội "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Đưa hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng nhiều đơn vị liên quan.

Trong số các bị can nêu trên, bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (đã xuất cảnh ra nước ngoài, cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TP.HCM) cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng.

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39- 39B Bến Vân Đồn (Khu đất), TP.HCM, các bị can tại Tập đoàn Cao su Việt Nam và các đơn vị, tổ chức liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, chuyển nhượng tài sản Nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị can có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng .

Cụ thể, do có mối quan hệ quen biết, Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) đã liên hệ, nhờ Nguyễn Thị Hồng giúp đỡ để làm dự án 39-39B Bến Vân Đồn và được Phó chủ tịch TP.HCM cho biết Thành phố chỉ xem xét giải quyết nếu Tập đoàn Cao su đứng ra thực hiện.

Trên cơ sở Văn bản số 92 ngày 5/1/2010 của Ban Chỉ đạo 09 Thành phố do Đào Thị Hương Lan ký đề xuất thu hồi đất của 2 doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Cao su để giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín.

Nguyễn Thị Hồng sau đó đồng ý và ký Văn bản số 221 ngày 18/1/2010 của UBND Thành phố có nội dung: "Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) lập thủ tục thu hồi đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn hiện do Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa quản lý; đồng thời giao toàn bộ khu đất nêu trên cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của Thành phố...".

Đây là căn cứ để Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các quy trình, trình UBND Thành phố thu hồi đất, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín.

Nguyễn Thị Hồng thừa nhận Công ty Phú Việt Tín không phải là đơn vị đang sử dụng Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, nên việc thu hồi đất của Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa và giao chỉ định cho công ty này là không đúng quy định về sắp xếp cơ sở nhà đất đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Từ việc được giao đất trái quy định, Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) và các bị can, các cá nhân có liên quan thực hiện việc chuyển nhượng Khu đất này trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Quá trình gặp gỡ, tiếp xúc với Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín), Đặng Phước Dừa, Nguyễn Thị Hồng được hưởng lợi 60.000 USD . Nhận thức được hành vi sai phạm, bị can Hồng đã chủ động nộp lại 1,17 tỷ đồng (tương ứng 60.000 USD đã nhận), đồng thời nộp thêm số tiền hơn 390 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với Đào Thị Hương Lan, Viện kiểm sát xác định do có mối quan hệ cá nhân từ trước, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã gặp gỡ, tác động để nhờ Lan sắp xếp giao Khu đất cho Công ty Phú Việt Tín và được Lan đồng ý. Bị can Dừa đưa tiền, nhưng Lan không nhận. Do đó, bị can Dừa hứa để cho Lan 1 căn hộ sau khi thực hiện dự án.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Lan đã thực hiện hành vi tiếp nhận văn bản số 92, số 704 ngày 30/12/2009 của Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa và bút phê giao cho Phòng Quản lý công sản thực hiện; ký Văn bản số 92 ngày 5/1/2010 của Ban Chi đạo 09 Thành phố đề xuất để Nguyễn Thị Hồng ký Văn bản số 221 ngày 18/1/2010 của UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi và giao toàn bộ Khu đất cho Công ty Phú Việt Tín.

"Mặc dù Đào Thị Hương Lan đã xuất cảnh ra nước ngoài, Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng không lấy được lời khai, song căn cứ tài liệu thu thập được, lời khai của các bị can Đặng Phước Dừa, Lê Y Linh, Nguyễn Thị Hồng và các cá nhân liên quan và tài liệu, chứng cứ khác có đủ căn cứ xác định Lan đã vì động cơ vụ lợi, thực hiện hành vi đề xuất thu hồi và giao toàn bộ Khu đất cho Công ty Phú Việt Tín theo hình thức chỉ định trái pháp luật, xâm phạm chế độ quản lý tài sản công dẫn đến việc Tập đoàn Cao su Việt Nam chuyển nhượng khu đất trái pháp luật", cáo trạng nêu.