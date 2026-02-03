Biến nhà nghỉ thành nơi giao dịch, sử dụng ma túy

Công an xã Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã đấu tranh, triệt phá thành công một vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Gio Linh phát hiện một nhóm đối tượng ngoài địa bàn thường xuyên sử dụng các nhà nghỉ Vườn Sài Gòn và Tuấn Phát (khu vực Dốc Miếu, xã Gio Linh) để tổ chức giao dịch ma túy.

Sau hơn 2 tuần theo dõi, lực lượng Công an xác định đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Hồ Ngọc Hưng (SN 1983, trú thôn Hoà Bình, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị).

Các đối tượng Hồ Ngọc Hưng, Trần Quốc Dũng bị bắt giữ.

Khoảng 18h ngày 30/1, khi Hồ Ngọc Hưng điều khiển môtô BKS 74L1-340.07 đến khu vực trước Tượng đài giao bưu thông tin liên lạc ngành Bưu điện, thuộc thôn Gia Môn, xã Gio Linh để thực hiện việc giao dịch ma túy, tổ công tác Công an xã Gio Linh đã nhanh chóng áp sát, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên người Hồ Ngọc Hưng 2 túi nylon (một túi màu xanh, một túi màu hồng), bên trong chứa 400 viên ma tuý tổng hợp. Hưng khai nhận số ma túy trên được mua của Trần Quốc Dũng (SN 1974, làm nghề dịch vụ giải trí lô tô) để bán lại kiếm lời.

Tiếp tục xác minh, Công an xã Gio Linh xác định Trần Quốc Dũng có HKTT tại ấp Tân Lập, xã Hóc Môn, TP.HCM; thời gian gần đây theo một đoàn lô tô lưu diễn trên địa bàn xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy Công an xã Gio Linh, đến 20h45 cùng ngày, tổ công tác của đơn vị đã phối hợp với Công an xã Cam Lộ tổ chức kiểm tra, bắt giữ Dũng, thu giữ 10 túi nylon, bên trong chứa 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận đã mua số ma tuý trên của một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) để bán lại kiếm lời và sử dụng, đồng thời thừa nhận trước đó đã bán ma túy cho Hồ Ngọc Hưng.

Trước thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá vụ mua bán trái phép chất ma tuý nêu trên, ngày 2/2/2026, Đảng uỷ và UBND xã Gio Linh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với tập thể Công an xã Gio Linh với số tiền 10 triệu đồng, nhằm kịp thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.